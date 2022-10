Hallenradsport: Die Deutschen Hallenradsportmeisterschaften (Kunstrad, Einrad, Radball und Radpolo) wurden in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasium von Mainz ausgetragen. Nachdem es zu Beginn des Jahres so aussah, als würde sich kein Ausrichter für diese nationalen Meisterschaften finden, hatten sich mehrere Vereine des Radsportverbandes Rheinhessens, der RV Mainz-Ebersheim, der RV Hechtsheim, der RSV-Klein-Winternheim und der VfH Worms, zur gemeinsamen Durchführung entschlossen. Innerhalb von knapp drei Monaten organisierten Sie diese Meisterschaft vor ausverkauftem Haus. „Eine DM hier war schon lange ein Traum der Mainzer Vereine,“ so der Präsident des Rheinhessischen Verbandes, Marcus Klein, bei dem die Fäden für die DM zusammenlaufen.

Auch der RMSV Aach war bei diesen Titelkämpfen vertreten. Im 6er Kunstrad sicherten sich Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Carolin Schmid, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner und Sarah Bötzer Platz und damit die Silbermedaille. Sie mussten vorlegen, leisteten sich jedoch zwei Absteiger bei den Drehungen und nach dem Gegenlängszug mit Mühlen, sodass für sie 158,45 an der Anzeige stehen blieb.

Im 4er Kunstrad der Frauen landete der RMSV Aach mit Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Franziska Bötzer und Sabrina Bürßner in beiden Umläufen auf Platz zwei. Wie im 6er waren auch im 4er die Drehungen das Problem. Zwei Absteiger und 187,41 Punkte sollten für das Finale reichen. Dort steigerten sie sich mit einer sturzfreien Kür, aber einigen Prozentabzügen auf 195,98, was Silber bedeutete.

Spannend auch die Entscheidung im 6er Einrad. Der RMSV Aach als letzter Starter mit Alina Bötzer, Carina Pauckstadt, Carolin Schmid, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner und Sarah Bötzer verpasste trotz der perfekten Ausführung Gold und holte erneut Silber.

Im 4er Einrad lief es für das Quartett des RMSV Aach mit Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner und Sarah Bötzer nicht wie erhofft. Die Hegauerinnen hatten zwar wenige Abzüge bei den Wellen, aber auch zwei Absteiger, und die damit verbundenen Prozentabzüge kosteten um die neun Punkte. 129,06 und Platz neun waren es am Ende.

„Die drei Silbermedaillen waren der Lohn für die Anstrengungen in den vergangenen vier Wochen, trotz der Probleme mit Krankheiten und beruflichen Verpflichtungen alle unter einen Hut zu bekommen“, so das Fazit von Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Und im 4er Einrad hatten wir das Pech mit den zwei Absteigern. Und da bist du in dieser Disziplin anstatt in den Medaillenrängen gleich auf Platz neun oder wirst noch weiter nach hinten durchgereicht. Insgesamt können wir zufrieden sein“, lautete die Bilanz aus Aacher Sicht. (ws)