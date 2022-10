von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Der frischgewählte Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes, Michael Schlicksupp, selbst früher engagierter und erfolgreicher Trainer in Steinbach, begrüßte 83 Athleten aus ganz Baden in der Halle des Olympiastützpunkts Mannheim zum Sportfest der besten 13-jährigen Talente ihres Jahrgangs und wünschte ihnen viel Erfolg beim Talentsportfest. Dies nahmen sich die 13 mitgereisten Leichtathleten aus dem Hegau zu Herzen und absolvierten die sechs Disziplinen (30m fliegend-Sprint, 40m Hürdenlauf, Weitsprung, mit links und rechts abgesprungen, Überkopfwurf, Medizinballstoß und 800m-Lauf) mit vollem Einsatz und auch sehr erfolgreich. Nach der Mittagspause konnten die frischgebackenen Kaderathleten an sechs Stationen im Turnen, Hürdenlauf, Koordinationsaufgaben, kleinen Sprüngen, Balljonglieren und Werfen ihre Kenntnisse erweitern.

Mit der Teilnahme in Mannheim sind alle für den Regionalkader nominiert und es ging in Mannheim noch um die Plätze für die Landeszentrallehrgänge, die über den Winter bis ins Frühjahr in den Landessportschulen in Albstadt und Steinbach stattfinden werden. Drei Athleten konnten sich sogar über Podestplätze freuen. Elina Haghighat-Panah (LG Radolfzell), Maik-Leon Hoppe (TV Engen) waren jeweils Zweitbeste und Jakob Kresalek (PTSV Konstanz) wurde Dritter in der Gesamtwertung der Disziplinen. Desweiteren werden mindestens noch zwei weitere Athleten aus dem Bezirk Hegau-Bodensee eine Einladung erhalten. Das sind Malin Richter (TuS Iznang, Platz 8), Manon Urbanek (TV Konstanz, Platz 9). Damit ist der Bezirk Hegau-Bodensee erfolgreich wie selten zuvor, was die gute Nachwuchsarbeit erneut untermauert. Alle Athleten erhielten ein T-Shirt, eine graphische Auswertung ihrer Leistungen im Verhältnis zu allen Talenten, eine Urkunde und kostenlose Verpflegung. Die mitgereisten Eltern und Trainer betreuten die Athleten und konnten sich vom Leistungsstand ihrer Schützlinge überzeugen.

Die Talente erhalten ein zusätzliches Trainingsangebot am Stützpunkt in Engen bei Stützpunktleiter Winfried Herzig. (her)