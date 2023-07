Leichtathletik: Die Badischen Blockmehrkampfmeisterschaften in Zell am Harmersbach (Schwarzwald) wurden bei viel Wind und starken Böen zum Härtetest für die 16 angetretenen Nachwuchsleichtathleten des Bezirks Hegau-Bodensee. Im Fünfkampf mit drei festen Disziplinen (100m, Weitsprung und 80m Hürdenlauf) und zwei Wahldisziplinen erkämpften sich die Athleten sieben Medaillen und stehen damit im badischen Vergleich sehr gut da.

Mit deutlichem Vorsprung vollbrachte Elina Haghighat Panah von der LG Radolfzell ihr Meisterstück. Sie gewann im Block Sprint/Sprung der W14 (mit Speer und Hochsprung) mit über 300 Punkten Vorsprung (2576) und überzeugte in ihren Paradedisziplinen 80m Hürden (12,59 Sekunden) und Hochsprung mit starken 1,56m. Die Nachwuchsathletin musste bis zum Schluss beim Weitsprung bangen, da sie leicht angeschlagen war und mit dem anderen Bein abspringen musste (4,77m). Sie liegt an achter Stelle in Deutschland.

Die ein Jahr ältere Maya Joham (TV Rielasingen) machte ihre Sache im Block Lauf (mit Ball und 2000m) gut. Ihr gelang über 100m mit 13,31 Sekunden eine starke Zeit und im Weitsprung eine Bestleistung mit 4,59m. Stark auch ihr Ballwurf mit 43,50m und ihr 2000m-Lauf in 7:42,11 Minuten. Mit ihrer 80m Hürdenzeit von 12,44 Sekunden war sie wie über 100m die Schnellste. In der Summe sammelte sie als Siegerin 2570 Punkte: persönliche Bestleistung. Sie liegt auf Platz drei in Deutschland.

Maik-Leon Hoppe (TV Engen), erreichte im Block Wurf der M14 (mit Kugel und Diskus) die meisten Punkte (2615). Er überzeugte im Kugelstoßen mit 11,51m und über 100m in 12,30 Sekunden. Nach fünf Wettkämpfen in 15 Tagen konnte er keine Topleistungen mehr abrufen, holte aber sicher diesen Titel. Mit seiner Vorkampfleistung (2800) führt er die Deutsche Bestenliste an. Mehrkampftalent Jakob Kresalek (M14, PTSV Konstanz) sicherte sich die Vizemeisterschaft im Block Sprint/Sprung mit 2548 Punkten. Hervorzuheben sind seine Sprungleistungen. Im Weitsprung erreichte er 5,23m und im Hochsprung übersprang er 1,54m. Im Speerwurf erzielte er die größte Weite aller Konkurrenten mit 39,01m. Auch er befindet sich mit seinem Vorkampfergebnis unter den besten zehn Athleten in Deutschland.

Im Block Lauf der W14 startete Laura Zieger vom TV Rielasingen und durfte sich über eine nicht unbedingt erwartete Silbermedaille freuen (2163 Punkte). Ihr gelangen drei Bestleistungen, unter anderem über 200m in 8:23,40 Minuten und mit dem Ball (34m). Lina Strittmatter von der LG Radolfzell erkämpfte sich im Block Lauf der W15 Bronze (2177 Punkte). Ebenfalls Bronze sicherte sich Malin Richter im Block Wurf (TuS Iznang, 2065). Sie erreichte PB im Diskuswurf mit 23,73m.

Drei Athleten wurden Vierte: Mika Kemper (M 15, TV Engen), der 2459 Punkte im Block Sprint/Sprung sammelte, Marie Högel (W15, TSV Aach-Linz) im Block Sprint/Sprung (2328 Punkte) sowie Mia Demasi (TV Rielasingen) im Block Wurf der W14 (1956 Punkte): persönliche Bestleistung.

Elias Keller belegt im Endlauf Platz sechs

Mit zwei starken Läufen über 400m Hürden sicherte sich der Spezialist im Hürdenwald, Elias Keller vom TV Engen, in Rostock bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U20 den sechsten Platz in 54,29 Sekunden. Bei schwierigen Verhältnissen wurden die Läufe zum echten Härtetest, da Regen und Wind den Läufern zu schaffen machten. Im Vorlauf wurde er Zweiter in 54,14 Sekunden. Beide Läufe waren nicht optimal, dennoch konnte der fleißige Gottmadinger mit seinem Ergebnis sehr zufrieden sein.

Über 110m Hürden verpasste er nach 14,59 Sekunden im Vorlauf und 14,56 Sekunden im Zwischenlauf nur knapp die Endlaufteilnahme. Für Finn Mühlbauer (TG Stockach) lief es dagegen nicht gut. Er hatte sich für die 200m-Strecke entschieden, obwohl er die Qualifikation auch über 110m Hürden in der Tasche hatte. Im Vorlauf schied er nach 22,61 Sekunden früh aus. Mit seiner Bestzeit von 22,00 Sekunden hätte er um die Medaillen mitkämpfen können.