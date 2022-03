von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: TV Nellingen – TuS Steißlingen 22:25 (12:14). – In einem wahren Handballkrimi gelang den grippegebeutelten Hegauerinnen ein Coup auf den Fildern und damit auch der vorzeitige Klassenerhalt in der 3. Liga. Dabei waren die Vorzeichen nicht gerade optimal für die Mannschaft von Trainer Sascha Spoo, denn es fehlten aufgrund von Krankheiten erneut einige Spielerinnen im Kader.

So begann das Spiel fast erwartungsgemäß, denn der TuS fand nicht in die Spur und musste dem TV Nellingen zunächst das Terrain überlassen. Schnell war die Mannschaft aus dem Hegau mit 1:5 im Hintertreffen, und der TV Nellingen zeigte bis dahin, dass er – gestärkt von sechs Siegen in Serie – nicht gewillt war, sein Heimspiel kampflos abzugeben. Mühsam, jedoch beständig, kam aber der TuS Steißlingen näher und erzielte in der 23. Minute erstmals den Ausgleich (9:9).

Gestärkt durch eine gute Abwehrarbeit und dank einer sich mehr und mehr steigernden Torhüterin Sophie Leenen gewannen die Gäste Sicherheit, glichen nicht nur aus, sondern legten mit der Führung zum 14:12 gar noch eine Schippe drauf. Man merkte, dass Nellingen jetzt etwas nervös wurde und sich mit dem Abwehrbollwerk des TuS sehr schwer tat. Für den Steißlinger Trainer Spoo gab es daher zur Halbzeit beim Stand von 14:12 aus TuS-Sicht nicht viel zu mäkeln und es wurde lediglich noch einmal der vor dem Spiel ausgegebene Matchplan für die zweiten 30 Minuten vertieft. Das schien richtig gewesen zu sein, denn der TuS legte nach Wiederanpfiff noch einen Zahn zu und in der 40. Minute stand es 15:19. Allerdings waren noch 20 Minuten zu spielen, und von nun an lieferten sich die beiden Mannschaften einen richtigen Schlagabtausch.

Der Vorsprung der Gäste schmolz bis zur 52. Minute auf einen Treffer (20:21). Jetzt knisterte es wieder in der kalten Nellinger Sporthalle! Beide Fanlager gaben nun alles, feuerten ihre Teams unermüdlich an und sorgten so für eine heiße Schlussphase. Offensichtlich pushte die Stimmung auf den Rängen das Steißlinger Team, dessen Abwehr und Torhüterin Leenen ein wenig mehr gepusht als die Mannschaft des TV Nellingen. Leenen wuchs in den letzten Minuten über sich hinaus und entschärfe selbst klarste Chancen des Gegners. Die Torhüterin und die jetzt abgeklärtere Spielweise des TuS Steißlingen sorgten für den verdienten 25:22-Sieg.

Damit ist der Mannschaft etwas gelungen, was zu Saisonbeginn kaum jemand zu erträumen wagte. Der Klassenerhalt ist vorzeitig gesichert und der TuS Steißlingen steht vor seiner zweiten Saison in der 3. Liga.

TuS Steißlingen: Leenen, Gruber (Tor); Bauer, Espinosa (6), Grathwohl (5), Irmscher, Lauth (2), L. Maier, R. Maier (7), Müller, Rimmele, Störr (2/1), Stumpf, Wöhr (3).

Jubel auch in Allensbach

TuS Metzingen II – SV Allensbach 27:33 (12:16). – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach haben es geschafft und das Ticket für die Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga gebucht. Ohne neun Spielerinnen und das komplette Trainerteam traten sie bei der Bundesligareserve der TuS Metzingen an und gewannen verdient mit 33:27 (16:12). Damit kann der SVA maximal noch auf den dritten Platz rutschen, der aber aufgrund des Verzichts des HCD Gröbenzell trotzdem zur Teilnahme berechtigt.

In der Trainingswoche häuften sich die Ausfälle im Kader, und das komplette Trainerteam fiel aus. Kurzfristig übernahm A-Jugendtrainer Martin Gerstenecker das Team, und Ines Ofterdinger aus dem Perspektivteam sowie Josephina Schlenker aus der A-Jugend waren mit an Bord. Nach knapp acht Minuten führte das dezimierte Team vom Bodensee mit 7:2. Kimberly Gisa erzielte die ersten beiden Treffer des SVA und Julia von Kampen, die mit 22 Jahren erfahrenste Akteurin an diesem Tag, übernahm Verantwortung und traf bis dahin bereits viermal. Am Ende war sie mit elf Toren die erfolgreichste SVA-Schützin. Doch Metzingen kam besser in die Partie, holte auf glich und in der 12. Minute sogar zum 7:7 aus. In den folgenden zehn Minuten bis zum Stand von 10:10 war das Spiel hart umkämpft. Dann war es Rahel Müller, die sich treffsicher zeigte und mit dafür sorgte, dass ihr Team bis zur Pause mit vier Toren in Führung gehen konnte (16:12).

Die zweite Halbzeit begann wie die erste mit Vorteilen für den SV Allensbach. Doch Metzingen gab sich nicht auf und setzte alles daran, seinen zweiten Saisonsieg einzufahren. Zweimal verkürzte die TuS auf drei Tore und scheiterte in beiden Situationen per Siebenmeter an Allensbachs Torhüterin Joelle Arno. Deren Vorderleute setzten sich durch einen Doppelpack von Sara Goudarzi sowie Treffer von von Kampen und Müller vorentscheidend auf sieben Tore ab (17:24/42.).

Die Allensbacherinnen waren jedoch im Angriff und der Abwehr voll im Spiel und hielten ihre Führung bis zur 52. Minute. Dann verkürzte die Bundesliga-Reserve mit einem 5:0-Lauf auf 26:30. Ein Doppelpack von Josephina Schlenker und Ines Ofterdinger machten dann jedoch alle Hoffnungen auf eine spannende Schlussphase zunichte. Am Ende feierte der SV Allensbach einen 33:27-Auswärtssieg.

„Ein dickes Lob an das Team, ganz stark“, war die erste Reaktion von Teamchef Oliver Lebherz. Andreas Spiegel, sportlicher Leiter und Vorstand der Frauen 1, ergänzt: „Die aktuelle Situation wirbelt den Spielplan und natürlich auch die Wettbewerbssituation ganz schön durcheinander. Wir sind froh, dass wir bislang ohne Spielverlegung ausgekommen sind und uns jeden Punkt regulär erspielen konnten.“

Am Samstag findet das letzte Heimspiel der Hauptrunde in der Riesenberghalle gegen den TSV Heiningen statt. Anwurf ist um 19.30 Uhr. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic, Sousek (Tor); Müller (8), Hoefs (2), Goudarzi (3), Ofterdinger (1), Schlenker (1), Gisa (4), von Kampen (11/3), Heieck (1), Lützkendorf (2), Strosack.