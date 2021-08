Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – SC Pfullendorf 2:2 (2:0). – Die DJK Donaueschingen hat dem SC Pfullendorf in einem sehr engagierten Spiel eine Punkteteilung abgetrotzt. „Gut für die Moral nach einem 0:2-Rückstand, aber im Endeffekt zwei verlorene Punkte“, bilanzierte SCP-Coach Adnan Sijaric das Geschehen mit gemischten Gefühlen.

Pfullendorf mit besserer Spielanlage

Auf unebenem Geläuf in Allmendshofen zeigten die Gäste zwar die insgesamt bessere Spielanlage und führten die deutlich feinere Klinge, unzufrieden stimmte Sijaric dennoch, dass bis zur Halbzeit in der Offensive der nötige Druck fehlte. Zudem reagierte seine Hintermannschaft „zu schläfrig“ auf den mit langen Bällen operierenden Gegner, der immer wieder Unruhe stiftete. Also auch in der 25. Minute, als Alexander Schuler die SCP-Abwehr trickreich aushebelte und den Ball über Torsteher Sebastian Willibald hinweg zur Führung in die Maschen schlenzte. Just als der Gästetrainer mit Eric Dehne und Nicola Guglielmelli als Stabilitätsfaktoren einwechselte, nutzten die Donaueschinger geschickt die augenblickliche Pfullendorfer Unsortiertheit, Kevin Hoheisel besorgte eiskalt aus der Drehung die 2:0-Pausenführung.

SCP macht nach der Pause ordentlich Dampf

Im zweiten Durchgang forcierte der Sportclub seine Angriffsbemühungen, machte ordentlich Dampf auf. Heike Behr fand schließlich eine Lücke in der massierten DJK-Deckung und verkürzte per Kopf auf Vorlage von Samuel Peter zum 1:2 in der 52. Minute. Weiter ging es nur im Einbahnstraßenverkehr auf das Tor der Donaueschinger, die kaum mehr für Entlastung sorgen konnten.

DJK-Coach Tim Heine sieht Rot

Als Silvio Battaglia nur mit einem Foul zu stoppen war, verwandelte der Gefoulte selbst den Strafstoß zum 2:2 in der 67. Minute. Der darüber sehr aufgebrachte DJK-Coach Tim Heine sah darauf die Rote Karte. Die Turbulenzen in der Donaueschinger Spielhälfte häuften sich. Letztendlich hatten es die Schwarzwälder ihrem Keeper Pascal Weisgerber zu verdanken, der glänzend gegen Battaglia, Guglielmelli und Behr reagierte und so weiteres Ungemacht verhinderte.

SC Pfullendorf: Willibald (50. Klockner) – Fritz (40. Guglielmelli), Zimmermann, Neumaier (40. Dehne), Marena – Waldraff, Behr, Konrad (46. Cakiqi), Gruler – Battaglia, Peter. – DJK Donaueschingen: Weisgerber, Müller, Schwer, Schneider, Sarr, Schuler, Wild, Reich, Hoheisel (80. Fürderer), Todorovic (10. King, 63. Linus), Mößner. – Tore: 1:0 (25.) Schuler, 2:0 (41.) Hoheisel, 2:1 (52.) Behr, 2:2 (67.) Battaglia (FE). – SR: Hamidi (Oetigheim).