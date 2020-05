Fußball-Landesliga: Videokonferenzen sind derzeit ein bewährtes Kommunikationsmittel. Zum Beispiel auch, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, der neue Coach sich seinen Kickern – zumindest persönlich – aber zunächst gar nicht vorstellen kann. Auch der SV Denkingen hat davon Gebrauch gemacht: Dirk Thannheimer, der das Amt an der Seitenlinie beim Fußball-Landesligisten von Patrick Fähnrich ab sofort übernimmt, hat sich seinen neuen Spielern jüngst in einer virtuellen Sitzung vorgestellt.

Der 48-Jährige betonte, dass es „ihm natürlich lieber gewesen sei, die Spieler persönlich kennen zu lernen“. Dennoch sei er froh über den ersten Kontakt zu den Spielern. Er wolle nun die Möglichkeit nutzen, sie in Einzelgesprächen besser kennen zu lernen.

Dirk Thannheimer war, wie Teammanager Markus Kempf in einer Pressemitteilung informiert, bereits in seiner aktiven Zeit als Spielertrainer tätig. Aus beruflichen Gründen musste er laut Kempf in den vergangenen Jahren mit dem Fußball kürzer treten. Der SV Denkingen freut sich auf das Engagement mit dem Pfullendorfer: „Wir sind überzeugt, mit ihm einen Trainer gefunden zu haben, der zum Verein passt“, sagt Kempf.

Auch Thannheimer, der Redakteur in Bad Saulgau ist, blickte in der Videokonferenz bereits optimistisch nach vorn: „Der SV Denkingen ist eine gute Adresse im oberen Linzgau. Die Mannschaft ist fußballerisch auf einem guten Level und hat reichlich Entwicklungspotenzial.“ Verzichten wolle der 48 Jahre alte Familienvater auf jeden Fall darauf, dass „die Hälfte der Mannschaft mit 15 Kilo Übergewicht zurückkommt, wenn wir wieder ins Training einsteigen dürfen“, wie er mit einem Schmunzeln in Richtung der Spieler sagte.