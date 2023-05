Allein dieser hoch offizielle Einladungstermin im Vereinsheim des RV Hansa Dortmund hat etwas Erhabenes. Im Treppenhaus des eher schmucklosen Baus am Dortmund-Ems-Kanal startet die kleine Zeitreise durch die große Vergangenheit des Deutschen Ruderverbandes.

Im Erdgeschoss noch die Fotos erfolgreicher Zweier-Besatzungen, der eine oder andere Vierer hat hier eine gerahmte Heimat gefunden, treppaufwärts werden die Boote dann zusehends größer, die abgelichteten Sportler zahlreicher. Die Ehrengalerie der erfolgreichen deutschen Ruderer verrät: Hier residiert das Team Deutschland-Achter.

Das Flaggschiff des DRV ist und war das Sehnsuchtsziel aller Riemenruderer. Und immer im Mai pflegt der Bundestrainer – oder dieses Mal erstmals die Bundestrainerin – die neue Besatzung der Öffentlichkeit vorzustellen. Ausgerechnet in dieser so wichtigen vorolympischen Saison hat Sabine Tschäge auch einen jungen Konstanzer vor die nationalen Presse gebeten.

Jasper Angl ist Teil des Teams, das ab sofort bei allen anstehenden internationalen Regatten als Zielort Paris ins Navigationssystem getippt hat, geplante Ankunftszeit: Sommer 2024.

Jasper Angl, der beim RV Neptun das Rudern gelernt hat. | Bild: meinruderbild.de

Der 22-Jährige, der seine ersten Krebse vor zehn Jahren am Konstanzer Trichter beim RV Neptun fing, ist der Jüngste im deutschen Paradeboot. Er ist zudem nicht der größte, nicht der kräftigste und auch nicht der Athlet mit den besten Messwerten – und dennoch unverzichtbar, wie die Bundestrainerin erklärt.

„Jasper hat jetzt schon ein unglaubliches Bootsgefühl, kann mit unterschiedlichen Partnern schnelle Zweier fahren, ist sehr ehrgeizig und hinterfragt sich immer, um noch besser zu werden“, sagt Tschäge. Angl selber sieht das in seiner knappen Zusammenfassung ähnlich: „Ich glaube, ich habe es verdient in diesem Boot zu sitzen.“

Vom Bodensee nach Dortmund

Es ist der aktuelle Höhepunkt der Ruderkarriere, die den Konstanzer vom Bodensee an den Dortmund-Ems-Kanal verschlagen hat. Der fließt durch Dortmund vorbei am DRV-Stützpunkt und auch am Bootshaus des RV Münster, dem neuen Heimatverein von Jasper Angl.

„In der U23 bin ich mit Ole Kruse vom RV Münster einen sehr guten Zweier gefahren. Die Betreuung durch den Heimtrainer Thorsten Kortmann hat mir sehr gut gefallen, darum bin ich dann nach Münster gewechselt.“

Jetzt rudert der Junge vom Humboldt-Gymnasium für Münster, studiert in Bochum im sechsten Semester Informatik, wohnt und rudert in Dortmund – und hat Paris im Visier. „Die Chemie stimmt im Boot“, sagt er, „ruderisch und menschlich. Ich bin sehr zufrieden.“ Über alles werde „produktiv und konstruktiv“ gesprochen. „Das passt wirklich gut.“

Als Boots-Jüngster ist Angl noch in der Lernphase, hat seinen Platz aber nicht seinem Alter zu verdanken, wie die Bundestrainerin betont: „Es ist toll, dass wir diese starken jungen Ruderer haben. Aber der Fokus liegt knallhart auf der Leistung. Wir wollen aktuell das stärkste Boot haben, nicht in ein paar Jahren. Wenn das mit jungen Athleten funktioniert, ist natürlich umso besser.“ Jasper Angl ist für alles bereit: Lernen und Siegen.