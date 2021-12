Herr Melchert, worauf müssen sich die Zuschauer beim Heimspiel am Samstag gegen den TSV Neuhausen/Filder einstellen?

Wir dürfen maximal 50 Prozent der Kapazität nutzen, es gibt aber eine Obergrenze bei 750 Fans. Das ist die maximal zugelassene Höchstzahl für alle Veranstaltungen, auch in größeren Hallen. Für die gilt die 2G-Plus-Regel mit den Ausnahmen für Geboosterte sowie Geimpfte, deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, und Genesene, deren Erkrankung nicht länger als sechs Monate her ist. Außerdem muss eine Maske getragen werden, auch auf dem Sitzplatz, und die Abstände sollten natürlich eingehalten werden.

Zur Person Andre Melchert ist seit 2014 Sportlicher Leiter bei der HSG Konstanz sowie seit 2021 Geschäftsführer der für die erste Mannschaft verantwortlichen GmbH. Zuvor war der heute 41-jährige Co-Trainer der ersten Mannschaft, in die er 2002 vom LTV Wuppertal als Spieler gewechselt war. Der leidenschaftliche Fan des FC Schalke 04 ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

Wie wird das Einhalten der Regeln kontrolliert?

Die Sitzplätze werden beim Ticketkauf zugewiesen, sodass hier schon Abstände eingeplant sind, kleinere Gruppen wie Familien aber zusammensitzen können. Außerdem haben wir Hygienebeauftragte und Ordner in der Halle, die für die Kontrollen zuständig sind.

Mit wie vielen Fans rechnen Sie im letzten Heimspiel des Jahres?

Wie zuletzt gegen Söflingen (300, d. Red), aber nicht so viele wie gegen die Spitzenteams aus Pfullingen oder Balingen. Ich verstehe jeden, der Angst hat, aber die Angst können wir ihm nehmen, da das Hygienekonzept perfekt umgesetzt wird. Es gibt Statistiken, dass sich bisher kaum jemand in einer Sporthalle angesteckt hat. Man muss aber auch sagen, dass das System nur so gut funktioniert, weil die Vereine es so gut umsetzen.

Handball Wie der Vater, so die Tochter: Franziska Schmidlin beerbt Otto Eblen an der Spitze der HSG Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Befürchten Sie große Einbußen wegen der Zuschauerbeschränkungen?

Wir hatten bis auf zwei Spiele immer weniger als 500 Fans in der Halle, und es wären generell ohne die Vorgaben mehr gekommen. Da haben wir einiges zu knabbern und Verluste eingefahren und hoffen, dass wir Kompensationen vom Staat bekommen. Aktuell hoffe ich, dass viele von den Ausnahmen bei 2G-Plus betroffen sind und am Samstag in die Halle kommen.

Was macht Ihnen Mut fürs Neue Jahr?

Das bessere Wetter (lacht). Nein, im Ernst: Ich hoffe, dass durch die Impfprogramme und weiteren Maßnahmen die Zahlen extrem runtergehen und wir wieder einigermaßen in Richtung 3G kommen. Natürlich hoffe ich, dass das Thema bald ganz beendet sein wird. Vielleicht geht es mit der neuen Regierung etwas schneller, strukturierter und weitsichtiger. Wir sind gut aufgestellt und können die Vorgaben gut umsetzen, brauchen aber schon eine gewisse Vorlaufzeit. Andere Vereine lassen gar keine Zuschauer mehr in die Halle. Das wollen wir verhindern, und dafür kämpfen wir Tag für Tag.