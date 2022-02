von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Luzia Herzig vom TV Engen sicherte sich am ersten Tag der Titelkämpfe den zweiten Platz im Stabhochsprung der Aktiven. Allerdings kam sie durch großen Trainingsrückstand nicht über 3,70 Meter hinaus. Zu groß war die Unsicherheit bei der Anfangshöhe und den Sprüngen über 3,80 Meter. Die 24-jährige ehrgeizige und motivierte Sportlerin möchte in ihrer Disziplin weitermachen und an altes Niveau anknüpfen.

Elias Keller. | Bild: Winfried Herzig

Am zweiten Tag gewann Elias Keller (U18) vom TuS Gottmadingen ebenfalls die Silbermedaille. Im 60-Meter-Hürdensprint konnte er mit zwei guten Läufen überzeugen. Zunächst gewann er sicher seinen Vorlauf in der Zeit von 8,20 Sekunden, um dann im Endlauf seine Hallenbestzeit noch einmal um eine Hundertstelsekunde auf 8,08 Sekunden zu verbessern. In der deutschen Bestenliste wird der Kaderathlet aus Gottmadingen in dieser Disziplin auf Platz vier geführt.

Im Vorlauf über 60 Meter Hürden scheiterte Finn Mühlbauer (U18, TG Stockach) mit 8,70 Sekunden knapp an der Finalqualifikation. Gut in Szene setzen konnte sich die 16-jährige Fabien Braun (TV Engen) im Kugelstoßen der Altersklasse U18 mit dem fünften Platz. Nach anfänglichen Problemen steigerte sie sich auf gute 11,87 Meter und kam damit fast an ihre Bestleistung von 12,05 Meter heran. Die talentierte Werferin sammelte wichtige Erfahrungen bei einem höherklassigen Wettkampf und darf auf weitere Verbesserungen in der noch jungen Saison hoffen.

Lilly Geßler vom TV Engen startete über die 60 Meter Hürden bei den U18-Athleten und schied als Zehntplatzierte nach dem Vorlauf in 9,46 Sekunden aus. (her)