Herr Stehle, wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung, die Pause vorzuziehen?

Das war die absolut richtige Entscheidung. Ich stehe voll dahinter. Es ging vor allem darum, die Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler zu schützen. Wir setzen jetzt einen knappen Monat aus, und dann schauen wir die Entwicklung an.

Franz Stehle Franz Stehle (60) wurde in Friedrichshafen geboren. Der Polizeibeamte zog berufsbedingt mit 20 Jahren in den Hegau und wohnt mit seiner Frau in Steißlingen. Er spielte Handball beim TuS Steißlingen und war später Trainer der Frauenmannschaft. Weitere Trainerstationen waren der TV Ehingen und die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen. Mit 40 wurde Stehle Schiedsrichter und leitete Spiele in der 2. Bundesliga und der Frauen-Bundesliga. Zwölf Jahre war er Verbands-Schiedsrichterwart, seit 16 Jahren ist Stehle Vorsitzender des Bezirks Hegau-Bodensee und Mitglied im Präsidium des Südbadischen Verbandes.

Glauben Sie, dass die Entscheidung von den Vereinen positiv aufgenommen wurde?

Ganz eindeutig ja! Ich habe in der letzten Zeit viele Anfragen von Vereinsvertretern bekommen, die quasi gefleht haben, in die vorzeitige Pause gehen zu dürfen. Gerade aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, wo die Corona-Lage noch etwas prekärer ist als am Bodensee. Falls wir weitergespielt hätten, wären einige Clubs nicht angetreten, da bin ich mir ganz sicher.

Handball Hartes Wochenende für die Oberligisten aus der Region Das könnte Sie auch interessieren

Wie sagen Sie über die Kurzfristigkeit der politischen Vorgaben vor einer Woche?

Das war ein großes Ärgernis, für uns genauso wie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Am Freitagabend Änderungen zu verkünden, die wenige Stunden später gelten sollen, dann aber wieder mehrfach verändert werden – Planungssicherheit kann so nicht entstehen. Aber wir sind nun mal an die politischen Vorgaben gebunden und halten uns auch daran.

Die Schnelle Mitte Sie bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere schnelle Mitte ist ein Interview, das zukünftig freitags inmitten der Handball-Vorschauen die Aktiven – und im aktuellen Fall den höchsten Bezirks-Funktionär – aus der Region zu Wort kommen lässt.

Am 8./9. Januar im nächsten Jahr soll es wieder weitergehen mit dem Spielbetrieb. Wie optimistisch sind Sie, dass die Handballer da wieder aufs Feld gehen können?

Es ist schwer abzuschätzen, wie sich das alles entwickeln wird. Da bleibt nur die Hoffnung. Es wäre auf jeden Fall gut, dass die Vereine weiterhin im Training – natürlich unter Corona gerechten Bedingungen – bleiben. Dann können wir, falls die Bedingungen es zulassen, schnellstmöglich wieder in den Wettbewerbsmodus gehen.

Die Entscheidung des Verbandes Der Spielbetrieb 2021 wird von der Südbadenliga an abwärts ausgesetzt, die Fortsetzung erfolgt bei den Aktiven am 8./9. Januar 2022. Der letzte Spieltag der Vorrunde ist der 13. Februar 2022. Die abgesetzten Spiele werden an den Wochenenden 29./30.1., 5./6.2. und 12./13.2.2022 nachgeholt. Die Endrunde wird im Anschluss geplant. Es kann zu einer Verlängerung der Saison kommen. Beim Nachwuchs gibt es keine weiteren Qualifikationsspiele in den Bezirken für die Südbadenligen in der laufenden Saison. Die Bezirke melden ihre Mannschaften zu den Südbadenligen auf Basis der bisher ausgetragenen Spiele. Die Rangliste wird mittels der Quotientenregel ermittelt. Der Jugendspielbetrieb wird am 15./16. Januar 2022 wieder aufgenommen. Der Südbadische Verband beobachtet die Situation weiterhin genau.

Welche Szenarien gibt es, falls die Lage Anfang Januar noch nicht besser ist?

Wir wollen natürlich versuchen, die Runden ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Wir haben dafür einen Puffer von vier Wochen, um ausgefallene Spieltage nachzuholen. Auf Bezirksebene sind Nachholspiele unter der Woche weniger problematisch. Überregional wird es da mit langen Auswärtsfahrten schon schwieriger. Im schlimmsten Fall, wenn sich alles noch mehr verzögert, droht ein Abbruch mit Quotienten-Wertung, was wir natürlich vermeiden wollen.