Kunstradsport: Nach über 13-monantiger Corona-bedingter Wettkampfpause freuen sich die in Steißlingen wohnhaften und für den RMSV Orsingen startenden Zwillinge Eva und Lena Streit, mit den baden-württembergischen Juniorenmeisterschaften wieder einen Wettkampf im 2er Kunstrad zu bestreiten. Doch es wird ein anderer Wettkampf sein als vor Corona, denn „startberechtigt sind nur SportlerInnen, die einem Landes- oder Bundeskader angehören“, so WRSV-Landestrainer Matthias Schlecht, der mit seinem Heimatverein in der Tälesee-Halle von Empfingen die Meisterschaft und den ersten Durchgang des BW-Cups ausrichten wird. Gemäß den Auflagen der Gemeinde Empfingen dürfen sich maximal 25 Personen in der Halle aufhalten und pro Starter bzw. Duo darf nur ein Betreuer mit in die Halle. „Und eine Siegerehrung nach jeder Disziplin wird es auch nicht geben,“ so Matthias Schlecht weiter.

„Dadurch, dass Eva und Lena seit 2020 dem D-Kader Baden-Württemberg angehören, zählen sie zum Leistungskader des Landes“, so Trainerin und Mutter Angelika Streit. „Dies ermöglichte uns, dass wir seit den Sommerferien zum größten Teil trainieren durften. Das Training ist für Bundes- und Landeskadersportler erlaubt und auch die Gemeinde Orsingen-Nenzingen hat uns dabei unterstützt und uns das Training in der Kirnberghalle unter Beachtung der Hygienebedingungen erlaubt.“

Für die restlichen SportlerInnen des RMSV Orsingen, aber auch für die der Bezirksvereine Aach, Volkertshausen, Nenzingen und Reichenau gilt diese Regelung jedoch nicht. „Inzwischen ist es so, dass tatsächlich im Bezirk Hegau-Bodensee nur noch Eva und Lena zum Training in die Halle dürfen,“ so Streit weiter. „Einige unsere kleinen Fahrer hatten ihr Kunstrad seit über acht Monaten nicht mehr in der Hand. Wir finden diese Situation für alle anderen sehr schade und hoffen, dass sie Verständnis dafür zeigen, dass wir diesen Sonderstatus haben“.

„Die Motivation für das Training war in der Phase, als nicht klar war, ob ein Wettkampf stattfinden kann, war nicht ganz so einfach,“ so Lena Streit zur aktuellen Lage. „Seit klar ist, dass der Wettkampf in Empfingen stattfinden wird, geht es wieder gezielt an die Arbeit und das Einstudieren der Kür steht im Vordergrund. Zuvor waren es größtenteils neue Elemente, an denen wir uns versuchten.“

Dass 2020 keine Deutsche Meisterschaft stattfand, bedauern die Zwillinge. Altersbedingt stiegen sie 2021 in die Juniorenklasse (vier Jahrgänge in einer Gruppe) auf und es wird die ersten beiden Jahre für die beiden Mädels erst mal ein Herantasten und Hineinwachsen werden. „Wir erwarten noch nicht zu viel und werden Stück um Stück versuchen, unsere Schwierigkeiten im Programm aufzustocken und das Ganze dann an den Wettkämpfen sicher auf die Fahrfläche zu bringen“, gibt die Trainerin einen Ausblick. (ws)