Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: SpVgg F.A.L. – SG Dettingen-Dingelsdorf 3:2 (3:1).- Die SpVgg F.A.L. legte zu Beginn kontrolliert los und kam in der 4. Minute durch Huber zu einem ersten Torabschluss. Nur zwei Minuten später schickte R. Karg Burgenmeister in die Gasse – der scheiterte aber an SG-Torhüter Schmid scheiterte. Reichle setzte gut nach und wurde von der gegnerischen Verteidigung im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Reichle (7. Minute) sicher zum 1:0 für die Heimmannschaft.

Dettingen-Dingelsdorf gleicht aus

Zehn Minuten später kamen die Gäste das erste Mal vors Tor und erzielten direkt den Ausgleich: Eine Flanke von rechts rutschte bis zum langen Pfosten durch, wo Hagmann ohne Gegenspieler zum 1:1 abschloss. In der direkten Antwort der F.A.L.er hatte Kühne die erneute Führung auf dem Fuß, sein Abschluss aus kurzer Distanz ging aber übers Tor.

Doppelpack von F.A.L.

Nach einer guten halben Stunde erzielte F.A.L. mit einer einstudierten Eckball-Variante das 2:1. Die kurz ausgeführte Ecke kam zu Huber, dessen Schuss noch vom Torhüter an den Pfosten gelenkt wurde – im Nachschuss dann aber von Burgenmeister zur Führung verwandelt wurde.Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte die Heimmannschaft zum 3:1, als Reichle von Huber geschickt souverän zum 3:1 den Ball ins Tor schob.

Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit hatte Dettingen eine große Chance zum schnellen Anschlusstreffer, doch der Abschluss aus zehn Metern ging über das Tor. In der Folge hatte F.A.L. ein paar Weitschüsse, die jedoch alle am Tor vorbeigingen.

F.A.L.-Torhüter Negraßus konnte sich in der 64. Minute mit einer starken Parade auszeichnen und bewahrte sein Team vor dem zweiten Gegentreffer.

Plötzlich konnten die Gäste (81. Minute) nach einer flachen Hereingabe zum 3:2 verkürzen. In der 85. Minute hatte Dettingen noch die Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Damit blieb es beim 3:2 Endstand und F.A.L. zieht in die nächste Pokalrunde ein.

Tore: 1:0 J. Reichle (7., FE), 1:1 J. Hagmann (17.), 2:1 M. Burgenmeister (33.), 3:1 J. Reichle (45.), 3:2 A. Semeraro (81.) – SR: M. Bricke (Villingen-Schwenningen) – Z: 100.