Nachdem die Dressurreiter am vergangenen Wochenende ihren Einsatz hatten, gehen nun die Springreiter an drei Tagen auf den Reutehöfen an den Start. 19 Prüfungen stehen auf dem Programm, darunter zwei M-Prüfungen – eine mit Stechen – und vier verschiedene L-Prüfungen. Das Turnier ist so ausgelegt, dass sowohl Nachwuchspferde als auch junge Reiter ihre Chance auf einen Turnierstart haben.

Die Turniertage beginnen mit den kleineren Prüfungen und die Schwierigkeiten werden im Laufe des Tages gesteigert. Das erste M-Springen findet am Samstag um 17 Uhr statt. Ebenfalls am Samstag, jedoch schon um 13 Uhr, steht eine eher selten gewordene Prüfung auf dem Programm – eine Glücksspringprüfung.

Die Glücksspringprüfung

Diese ist eine ganz besondere Springprüfung, bei der die Teilnehmer die Hindernisse eines Parcours in der vorgeschriebenen Reihenfolge möglichst oft überwinden müssen. Die Zeit ist dabei auf 60 bis 90 Sekunden begrenzt.

Der Teilnehmer einer Glücksspringprüfung erhält für jedes fehlerfrei gesprungene Hindernis zwei Punkte, für jeden Hindernisfehler sammelt er nur einen Punkt ein. Es ist somit eine sehr temporeiche Prüfung. Den Abschluss des Turniers bildet dann ein M-Springen mit Stechen am Sonntag um 15.15 Uhr.

Das Turnier auf den Reutehöfen bietet zwar kein allzu großes Starterfeld, dafür aber sind Reiter am Start, die fast alle die Chance haben, diese Prüfungen zu gewinnen. Vom RV Hofgut Mahlspüren treten Celina Heim und Christopher Herz an, beide schon in vielen Prüfungen siegreich. Das gilt auch für Christian Wieber vom RV Singen.

Ein ganz besonderer Gast ist Felix Vogg, Olympiareiter für die Schweiz und in der Vielseitigkeit sehr erfolgreich. Keine leichte Aufgabe für den Parcourschef Jonny Preisinger, hier einen fairen, jedoch auch selektiven Parcours hinzustellen. Man kann aber davon ausgehen, dass es wieder drei gute Turniertage auf den Reutehöfen geben wird.