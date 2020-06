Fußball: Keine Niederlage, nur ein Punkt abgegeben, 45 erzielte Tore in 13 Spielen: Die Bilanz der Sportfreunde Owingen-Billafingen in der nun abgebrochenen Saison kann sich sehen lassen. „Ich denke, darauf können wir durchaus stolz sein“, sagt Reinhard Hecker, Vorsitzender des Clubs vom Bodensee, der sich durch die Saisonwertung beim SBFV-Verbandstag die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel 2, und den Aufstieg in die Bezirksliga hat sichern können.

„Mich freut es für die Spieler, die die Entscheidung gemeinsam verfolgt haben – natürlich mit dem gebührenden Abstand“, erzählt Hecker. Ihm selbst wäre es allerdings lieber gewesen, wenn die Saison zu Ende hätte gespielt werden können. Dass seine Mannschaft dann den Titel und den Aufstieg noch hätte verspielen können, glaubt er nicht: „Wir hätten es auch auf sportlichem Weg geschafft“, sagt Hecker voller Überzeugung.

Er freut sich riesig auf die Bezirksliga, die er aus seiner Zeit als Vorsitzender des FC Uhldingen kennt. „Eine tolle Liga. Hier fängt der Fußball richtig an“, glaubt er, weiß jedoch auch, dass es schwer werden wird für den Aufsteiger aus dem Bodenseekreis. „Wir haben aber eine tolle Mannschaft, die in großen Teilen zusammenbleiben wird. Spielerisch können wir da mithalten“, ist Hecker überzeugt.

Die Grundlage für den Erfolg sei die gute Jugendarbeit, die der Verein seit zehn Jahren betreibt. „In der Meistermannschaft haben viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gespielt. Das ist unser Konzept und zahlt sich jetzt aus“, freut sich Hecker.