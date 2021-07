In fünf Golfclubs in Baden-Württemberg finden von Samstag, 3. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, die Qualifikationsturniere für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend und somit zugleich die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in den Altersklassen von 14 bis 18 Jahren statt.

DMM am 11. und 12. September

Wie der Baden-Württembergische Golfverband informiert, kommen am ersten Turniertag jeweils die Klassischen Vierer zur Austragung, am zweiten Turniertag werden dann die Einzel gespielt. Die besten zwei Teams jeder Altersklasse qualifizieren sich jeweils für die Bundesfinals der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, welche am 11. und 12. September stattfinden werden.

Mit Ausnahme der AK 18 Mädchen – hier ist das Team des GC Mannheim-Viernheim Titelverteidiger – gingen 2019 alle Meistertitel an den GC St. Leon-Rot.

Die AK 14 Mädchen und Jungen suchen ihren Titelträger im GC Konstanz. Bei den Mädchen der AK 14 treten der GC St. Leon-Rot I & II, der Freiburger GC, der GC Königsfeld und der Stuttgarter GC Solitude an.

In der AK 14 der Jungen treffen GC St. Leon-Rot I & II, Stuttgarter GC Solitude I & II, Baden Hills G&CC, Freiburger GC und GC Schönbuch aufeinander.