Basketball, ProA: WWU Baskets Münster – Wiha Panthers Schwenningen (Sonntag 18, Uhr). Achter Anlauf auf den ersten Auswärtssieg: Die Wiha Panthers treffen am Sonntag auf die WWU Baskets Münster und wollen den Sieg aus der Vorwoche bestätigen.

Als „erwachsen“ und „abgeklärt“ bezeichnete Trainer Alen Velcic den 74:70-Erfolg seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag gegen die Kirchheim Knights. Adjektive, die man in dieser Saison noch nicht allzu häufig im Zusammenhang mit den Schwenninger Basketballern hörte. „Wir haben den Willen zu gewinnen gezeigt, haben uns geholfen und vertraut“, lobt Velcic sein Team, das vor allem defensiv eine überzeugende Vorstellung bot.

Es war der vierte Heimsieg der laufenden Saison. Bei Spielen in der Fremde steht bei den Panthers jedoch nach wie vor eine Null. Mal waren die Neckarstädter auswärts komplett von der Rolle und chancenlos wie in Tübingen oder Bremerhaven, mal machten wie in Vechta oder Gießen nur Kleinigkeiten den Unterschied aus. Nun sieht Alen Velcic sein Team deutlich gereifter und gefestigter als noch in der früheren Phase der Spielzeit. „Deshalb rechne ich uns am Sonntag eine realistische Chance auf einen Sieg aus“, zeigt sich der Trainer zuversichtlich.

Die WWU Baskets Münster kehrten dank einer Wildcard in dieser Saison erstmals seit 21 Jahren wieder in die zweithöchste deutsche Spielklasse zurück. Das erste Aufeinandertreffen mit den Wiha Panthers wird das Duell am Sonntag allerdings nicht: In einer hochklassigen und hochdramatischen Best-of-Three-Serie setzten sich die Westfalen 2019 im Playoff-Halbfinale der ProB knapp gegen die Panthers durch. Weil die Münsterländer damals allerdings aus finanziellen Beweggründen auf den Aufstieg verzichteten, konnten die Schwenninger nachrücken. Damals wie heute können sich die WWU Baskets auf eine sehr stimmungsvolle Halle Berg Fidel verlassen. Die Münsteraner weisen mit 2300 Fans pro Spiel den zweithöchsten Zuschauerschnitt der Liga auf.

Als Aufsteiger spielt das Team von Trainer Björn Harmsen mit sechs Siegen aus 16 Spielen und Rang 13 bislang eine sehr ordentliche Saison. In einem Nachholspiel am Mittwoch beim Tabellenzweiten Tübingen verlor Münster nach starker Vorstellung nur knapp mit 79:84. „Münster ist ein Team, das in dieser Liga mit am härtesten arbeitet und unglaublich intensiv spielt. Sie haben aber auch Schwächen“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Während die WWU Baskets defensiv zu den besseren Teams der ProA zählt, haben sie offensiv ihre Schwächen. Vor allem die Spielgestalter offenbarten gegen aggressive Defensiven bereits Fehleranfälligkeit.

Am Mittwoch in Tübingen fehlte bei Münster mit Andreas Seiferth einer ihrer besten Spieler, ein Einsatz am Sonntag ist ungewiss. Bei den Panthers steht der komplette Kader zur Verfügung, der nach dem Wechsel von Daniel Mayr zu Ligakonkurrent Düsseldorf nur noch neun Profis umfasst. Weil Stefan Vasovic sportlich derzeit keine Rolle spielt und sich im Training bisher nicht für Einsatzminuten empfehlen kann, spielen die Panthers derzeit mit einer Acht-Mann-Rotation.

Für den Moment scheinen die Panthers, die derzeit von Verletzungen verschont werden, damit gut zu fahren, auf lange Sicht ist dieser Kader allerdings zu dünn für den Abstiegskampf. Dies weiß auch Alen Velcic: „Wir haben auf verschiedenen Positionen unsere Fühler ausgestreckt und werden vielleicht in den nächsten Wochen nochmal nachjustieren, wenn es uns die Liga erlaubt.“ Damit spielt Velcic auf die strengen Lizenzauflagen an, die das Ligabüro den Panthers auferlegt hat. Jeder Neuzugang muss in einem langwierigen Prozess von der ProA abgesegnet werden, bevor er eingesetzt werden darf.