Das Abschlusswochenende der 13. Überlingen Open zeigte nochmals spannende Matches auf hohem Niveau. Zur tragischen Figur wurde dabei am Samstag der Deutsche Tim Handel, der es im Halbfinale mit dem späteren Turniersieger Kirkin zu tun bekam. Den ersten Satz entschied Handel mit 6:4 für sich, den zweiten musste er knapp mit 6:7 abgeben. Im dritten und entscheidenden Durchgang lag die Nummer 1177 der Weltrangliste gegen den auf Position 385 geführten Kirkin schon mit 2:5 zurück, doch er glich zum 5:5 aus, erzwang einen Matchtiebreak und führte hier schon mit 6:3, ehe ihn die Nerven verließen und er keinen der drei Matchbälle verwandeln konnte. Am Ende zeigte sich Kirkin als der Nervenstärkere und er zog mit 4:6/7:6/7:6 ins Finale ein.

Hendrik Jebens und Niklas Schnell gewinnen Doppel

Handel hatte jedoch immer noch Chancen auf einen Überlinger Turniersieg, denn er stand an der Seite von Fabian Fallert auch im Doppel-Finale. Doch auch hier zog er den Kürzeren, das Duo Hendrik Jebens und Niklas Schnell durfte sich über das Preisgeld und 20 ATP-Punkte freuen. Für Handel kein schöner Abschluss des Turniers.

Im zweiten Einzel-Halbfinale am Samstag standen sich der Spanier Eduard Esteve Lobato (Weltrangliste 421), der an Position vier gesetzt war, und der Qualifikant Henri Squire, der im Viertelfinale Louis Wessels aus dem Turnier warf, gegenüber. Der 20-jährige Deutsche entschied den ersten Satz mit 6:4 für sich, gab aber den zweiten mit 3:6 ab. Im dritten Durchgang musste der Spanier beim Stand von 4:1 für Squire verletzungsbedingt aufgeben. Für Squire, immerhin schon mehrfacher Deutscher Meister im Einzel und im Doppel, war der Finaleinzug in ein ITF-Future-Turniers schon das Highlight seiner jungen Karriere, sein Finalgegner Kirkin konnte schon vor Überlingen sechs ITF-Future-Turniers gewinnen.

Kirkin führt schnell im ersten Satz

Im Endspiel am Sonntag kam Ergi Kirkin besser ins Spiel und führte nach einem Break schnell mit 3:0, eher Squire mit seinen kraftvollen Schlägen besser zum Zug kam und zum 3:3 ausglich. In einem Spiel auf hohem Niveau zeigte Squirin das kraftvollere Tennis, was sich dann im Laufe des dritten Satzes am Ende einer langen Turnierwoche bemerkbar machen sollte. Zunächst aber entschied Kirkin nach einem weiteren Break den ersten Satz mit dem ersten Satzball für sich.

Squire musste sich nach dem ersten Satz an der Schulter behandeln lassen, doch die Behandlung schien ihm zu helfen. Rasch zog er auf 4:1 davon. Zwar glich Kirkin nochmals zum 4:4 aus, doch der zweite Satz ging nach langen Ballwechseln dann doch mit 6:4 an den jungen Deutschen. Im entscheidenden Satz dann spielte Kirkin dann allerdings seine größere Erfahrung clever aus und krönte seine Überlinger Turnierwoche mit dem 6:4-Satzgewinn und dem Turniersieg.

Dufner zufrieden

Nach dem Umzug von der Tennisanlage am See komplett auf die Anlage des TC Altbirnau zeigte sich Turnierorganisator Markus Dufner mit der 13. Auflage der Überlingen Open rundum zufrieden: „Wir haben extrem viele positive Reaktionen der Spieler erhalten und sind glücklich, so wie es jetzt lief.“