Aufstieg zur 2. Frauen-Bundesliga: HSG Freiburg – SV Allensbach 23:16 (14:4). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach haben in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga in der dritten Auswärtspartie die dritte Niederlage kassiert. Auch das Rückspiel bei der HSG Freiburg verlor der SVA mit 16:23 (4:14) und zeigte vor allem in der ersten Halbzeit mit nur vier geworfenen Toren eine schwache Leistung.

Anders als in den Partien bei der SG Schozach-Bottwartal und dem TSV Haunstetten kam das Team vom Bodensee im Südbaden-Duell gar nicht erst ins Spiel. Nach fünf Minuten stand es bereits 4:0. Den Vorsprung erhöhten die Gastgeberinnen bis zur Pause auf zehn Tore. Allensbach fand vor allen Dingen im Angriff keine Mittel gegen die gut eingestellte HSG-Abwehr. Zwei Überzahlsituationen ließ das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz ungenutzt.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Nach acht Minuten beim Stand von 18:8 hatten die Gelb-Blauen bereits so viele Tore erzielt wie in der gesamten ersten Hälfte. Bis zur 50. Minute verkürzten die Allensbacherinnen durch Kimberly Gisa und einen Doppelpack von Sara Goudarzi noch einmal. Und auch in den letzten zehn Minuten ließ die Defensive des SVA nur noch zwei Treffer zu. Trotzdem war die Hypothek der ersten Halbzeit viel zu hoch, um es in der Gerhard-Graf-Halle spannend zu machen.

Der SV Allensbach hofft nun auf einen versöhnlichen Abschluss in den beiden Heimspielen am Donnerstag, 16 Uhr, gegen die SG Schozach-Bottwartal und am Samstag, 18 Uhr, gegen den TSV Haunstetten.

„In der Hauptrunde haben wir mit der Vizemeisterschaft die erfolgreichste Drittligasaison gespielt. Deshalb hoffen wir, dass trotz der drei bitteren Niederlagen zum Abschluss einer langen Saison nochmals viele Fans in die Riesenberghalle kommen“, sagt Andreas Spiegel.

„Die Mädels haben es verdient und vor allem für die Spielerinnen, die nach dem letzten Heimspiel verabschiedet werden und die lange Jahre für den SV Allensbach gespielt haben, wäre es ein würdiger Rahmen“, erklärt der Sportliche Leiter und Vorstand der ersten Frauenmannschaft weiter. (asp)

SV Allensbach: Arno, Kuntz, Petrovic (Tor); Mitreiter, Müller, Hoefs, Goudarzi (2), Greinert (3), Walz, Maier (1), Bok, Gisa (3), von Kampen (1), Epple (4/1), Rinkeviciute (2), Heieck.