American Football, Oberliga Baden-Württemberg: Schwäbisch Hall Unicorns II – Konstanz Pirates (Samstag, 29.04., 15 Uhr). – Die „Schwäbisch Hall Unicorns“ sind zweifelsfrei eine der Topadressen des American Football in Deutschland. Fünf Titel gewannen sie in der höchsten Spielklasse in den letzten elf Jahren, in die aktuelle Saison der German Football League (GFL) gehen die schwäbischen Einhörner als Titelverteidiger.

Seit nunmehr 40 Jahren wirft man am Ufer der Kocher das Lederei – und diese Tradition sorgt dann auch dafür, dass der Unterbau präsent ist. So sammelten nicht nur die Aktiven reichlich Titel, auch die U19 ist Dauergast in den Halbfinals auf deutscher Ebene und in Süddeutschland recht dominant. Für einen möglichst runden Übergang vom Nachwuchs in die deutsche Topliga GFL sorgen zu können, sind die Schwäbisch Hall Unicorns mit ihrer zweiten Mannschaft in der Oberliga vertreten.

„Schwäbisch Hall hat eine sehr gute Ausbildung und daher viele talentierte Spieler. Ich denke aber nicht, dass Spieler aus der GFL-Mannschaft spielen werden, da diese mitten in der Vorbereitung ist. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Es werden aber Spieler mit dabei sein, die sich für die erste Mannschaft anbieten wollen und daher hochmotiviert ans Werk gehen werden“, erwartet Pirates-Headcoach Zeki Öztürk ein junges Team, was die Sache nach zwei Niederlagen aber nicht leichter macht.

Erschwert wird seine Vorbereitung durch die Tatsache, dass das Gastspiel der Pirates in Schwäbisch Hall bereits das vierte Oberligaspiel der Konstanzer ist, die Schwaben bisher aber noch kein Spiel absolviert haben. „Klar ist das ein Vorteil, dass die uns scouten konnten, wir dagegen hier wenig machen konnten“, räumt Öztürk ein. Auf der anderen Seite haben ihm die beiden Niederlagen zuletzt auch gezeigt, wo noch Trainingsbedarf unabhängig vom Gegner ist. „Wir haben uns die Videos vom letzten Spiel angeschaut und unsere Schwächen erkannt“, so Öztürk. Personell kann er nach wie vor noch nicht aus dem Vollen schöpfen.