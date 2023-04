Leichtathletik: Mit etwa 250 Teilnehmern und 28 Mannschaften war richtig was los im Engener Hegau-Stadion beim Start der Kinderleichtathletik (KiLa) in die neue Saison. In diesem Wettbewerb, der als Mannschaftskampf ausgerichtet wird, gab es dieses Mal die Disziplinen 30- und 50m-Sprint, Medizinballstoßen, Hindernisstaffel, Fünfsprung, Wechselsprünge und Hoch-Weitsprung. Die Mindestanzahl an Athleten war sechs. Bei Mannschaften mit weniger als sechs Startern gab es die Möglichkeit, Bezirksmannschaften zu bilden. Jede Mannschaft gab sich einen Namen und schon konnte es in einem festgelegten Kreislauf losgehen. Am Ende wartete eine Urkunde als Anerkennung und meistens ein kleines Geschenk auf alle Teilnehmer. Dominiert haben dabei die Mannschaften der LG Radolfzell, die alle drei Wettbewerbe in der U8, U10 und U12 gewannen und auch zahlenmäßig mit 80 Teilnehmern am stärksten vertreten waren. Bei bestem Wetter und rundum gelungener Organisation durch den Veranstalter war es ein Fest für die Kinderleichtathletik im Bezirk, denn gejubelt wurde über jede Platzierung. (her)

Ergebnisse

U12: 1. Radorunner LG Radolfzell, 2. Radosprinter LG Radolfzell, 3. All Stars TV Engen, 4. Bezirksteam 1, 5. Floppys PTSV Konstanz, 6. B-Tigers TSV Bodman, 7. TG Tigers 1 TG Stockach, 8. Hohentwielblitze StTV Singen, 9. All for one TV Engen, 10. Mindlestaljumper 1 TuS Steißlingen

U10: 1. Schneller Blitz 1 LG Radolfzell, 2. Schneller Blitz 3 LG Radolfzell, 3. Die flotten Falken TV Engen, 4. Schneller Blitz 2 LG Radolfzell, 5. TuS Iznang Runners TuS Iznang, 6. Schneller Blitz 4 LG Radolfzell, 7. Mindlestaljumper 2 TuS Steißlingen, 8. Bezirksteam 2, 8. The Black Panthers TSV Bodman, 10. Schwaketensprinter PTSV Konstanz, 10. TG Tigers 2 TG Stockach, 12. Die schnellen Geparden TV Engen

U8: 1. Starke Löwen 1 LG Radolfzell, 2. Hohentwielstrolche StTV Singen, 2. Kaulfloppys PTSV Konstanz, 4. Starke Löwen 2 LG Radolfzell, 5. Bezirksteam 3 Bezirksteam, 6. Die Finsterlinge TSV Bodman.