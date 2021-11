von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TSG Söflingen (Freitag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Jeden Gegner hat die HSG Konstanz in dieser Saison bislang einmal besiegt. Angefangen hatte die tolle Serie von elf Siegen in elf Spielen mit einem 39:29-Auswärtssieg am ersten Spieltag bei der TSG Söflingen in Ulm.

Fußball SC Pfullendorf als Favorit gegen Schlusslicht gefordert Das könnte Sie auch interessieren

Dreistündiger Workshop

Nach dem 33:26-Derbyerfolg gegen Balingen vor Wochenfrist startet direkt die Rückrunde. Also ohne Pause weiter im Tagesgeschäft? Nicht bei Jörg Lützelberger. Er nutzte den Abschluss der ersten Phase der Saison für eine gründliche Analyse und einen dreistündigen Workshop mit seinen aktiv eingebundenen Spielern.

Für ihn geht nun wieder alles bei null los und man müsse erneut jede Woche zeigen, dass man gut sei, Handball spielen, Druck machen und gewinnen möchte. So ist beim 36-jährigen Trainer schon große Vorfreude auf die Aufgabe gegen Söflingen zu spüren.

Ein paar Prozente herausholen

„Wir haben reflektiert, wie wir individuell besser werden und weiterkommen können, als Spieler und als Trainer“, erklärt der ehemalige Bundesligaprofi. Die Auswertung kann mit der besten Offensive und besten Abwehrbilanz

zwar nur positiv ausfallen, doch es ging auch darum zu ergründen, „was gut war und was besser werden könnte, wie wir noch Prozente herausholen können.“

Lützelberger strebt immer Weiterentwicklung an

Alte und neue Handlungsziele sind das Ergebnis, nun geht es an die Umsetzung. Vor der Hinrunde gelang dies auf dieselbe Art und Weise schon prächtig. Die Idee des EHF-Mastercoaches ist es, mit dem Team an diesen Dingen nicht erst zu arbeiten, wenn es nicht gut läuft, sondern schon dann, wenn man erfolgreich ist.

Viele „Krisengespräche“ hatte Lützelberger selbst schon als Spieler erlebt, in denen kurzfristig reagiert und allenfalls kurzfristige Effekte erreicht wurden. Lützelberger strebt immer eine Weiterentwicklung an, selbst wenn vieles nach Plan läuft.

Handball HSG Konstanz II heiß auf das Topspiel Das könnte Sie auch interessieren

Gegen die TSG Söflingen ist wieder Vorsicht geboten. Die Ulmer Vorstädter setzen zuletzt mit einem 39:31-Auswärtssieg in Neuhausen ein echtes Ausrufezeichen und halten mit Platz acht inzwischen gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt in den Händen. Bemerkenswert ist, wie der Aufsteiger mit dem langfristigen verletzungsbedingten Ausfall des absoluten Topspielers und Top-Torschützen Aaron Mayer umgeht.

Wiedersehen für Aron Czako

Mit Jannis Brinz und Lukas Bär spielten sich zwei andere Akteure auf der Spielmacherposition in den Vordergrund. Gegen die Mannschaft von Tobias Klisch und den Ex-Konstanzer Marco Azevedo-Marques im Tor freut sich insbesondere Aron Czako auf ein Wiedersehen mit seinem Jugendverein.

Sogleich sollen die Handlungsziele nun umgesetzt werden und damit „so viele Dinge, dass wir uns über andere Sachen gar keine großen Gedanken machen“, sagt der Coach. Wie zum Beispiel die Hinrunde und die Erwartungen an die Rückrunde.

HSG will Stress beim Gegner erzeugen

Im Hier und Jetzt wolle man besser werden, hart arbeiten und die definierten Aufgaben gut lösen, „sonst kann es kippen“. Söflingen zeigte sich vor einer Woche wie die HSG richtig stark im Tempospiel und Ballgewinnen in der Deckung.

Alleine zwölf Treffer konnte so Linksaußen Lukas Franzik markieren. Lützelberger: „Das wollen wir anders und daheim Druck machen, laufen, Stress beim Gegner erzeugen und unsere Breite nutzen.“ Es liegt schließlich noch ein weiter Weg vor der HSG Konstanz.