von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – SV Salamander Kornwestheim (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga haben die Konstanzer mit einem fulminanten 43:26-Auswärtssieg in Günzburg schon vor einer Woche als bundesweit erstes Team klargemacht, nun streben sie vor eigener Kulisse die vorzeitige Meisterschaft an.

Die Motivation, im Finale eines Handballabends, der am Samstag, 19. Februar, um 14.30 Uhr mit dem A-Jugend-Bundesligaspiel beginnt und mit dem Oberliga-Duell der U23 um 17 Uhr fortgesetzt wird, den frühzeitigen Titelgewinn zu feiern, ist groß. Zwar ist damit aufgrund des außergewöhnlichen Modus nicht der direkte Aufstieg in die zweite Liga verbunden. Für Jörg Lützelberger besitzt die Meisterschaft dennoch einen Wert.

Ein Vorteil in der Aufstiegsrunde

Natürlich den emotionalen, nachdem ein ehrgeiziger Trainer stets den maximalen Erfolg anstrebt, aber auch Planungssicherheit, weil mit der Platzierung auch die Termine für die Aufstiegsrunde feststehen. Hier würde dem Meister ein eventuell kleiner Vorteil dadurch erwachsen, dass er die Aufstiegsrunde mit zwei Heimspielen an den beiden letzten Spieltagen beenden darf. Mit dem Kracher am letzten Spieltag daheim gegen den Zweiten aus der eigenen Vorrundengruppe – also den TuS Fürstenfeldbruck oder den VfL Pfullingen.

HSG Konstanz will Fans eine gute Leistung zeigen

Die Mannschaft der HSG Konstanz will zudem die Fans mit einer „guten Leistung und einem Sieg erfreuen und belohnen“, so der 36-Jährige. „Für dieses Ziel haben wir lange hart gearbeitet“, sagt er. „Das hat alles schon einen Wert für uns. Wir wollen von Spiel zu Spiel zeigen, dass wir besser werden. Angefangen beim Trainer.“ Deshalb ist die Lösung auch, präzise zu werden, emotional zu spielen und die Partien auch als gute Vorbereitung für die kommenden Herausforderungen zu nutzen.

HSG gewann Hinspiel nur knapp

Mit dem Drittliga-Meister von 2018 und dem aktuellen Tabellenvierten (24:14 Punkte) stellt sich dazu ein echter Gradmesser in der Schänzlehalle vor. Viele Begegnungen in dieser Spielzeit gingen deutlich an die HSG, doch nirgends als im Hinspiel in Kornwestheim war es so knapp. Mit 29:28 gewann Konstanz damals, musste aber bis zur letzten Sekunde zittern. Unter Alexander Schurr hat sich in den vergangenen Jahren einiges beim SVK entwickelt. Kein einziger Abgang musste nach der letzten Saison vermeldet, kein einziger Neuzugang integriert werden. Das Team ist sehr erfahren und extrem eingespielt, ein verschworener Haufen mit viel individueller Qualität.

Torwart Nico Henke, Spielmacher Jan Reusch, Kreisläufer Nico Hiller und Kapitän Christopher Tinti sind nur einige der Leistungsträger. Mit Felix Kazmeier bietet der ehemalige Zweitligist zudem den Top-Torschützen der Liga auf (164 Treffer). Junioren-Vizeweltmeister Peter Jungwirth (34) zählt mit seiner langjährigen Bundesliga-Erfahrung (Magdeburg, Wetzlar, Stuttgart) zu den besten Rechtsaußen der Liga. Und dennoch müssen die Salamander noch um den Klassenerhalt und einen Platz unter den ersten sechs Clubs bangen.

Kritik am neuen Modus

Der Modus bringt nicht nur für die HSG im Kampf um den Aufstieg unglückliche Sondersituationen mit sich, auch SVK-Coach Schurr äußert deutliche Kritik daran: „Dass über zwei Jahre Oberligisten aufgestiegen sind, die zum Teil kein einziges Punktspiel gemacht haben, darf man schon kritisch hinterfragen. Zumal es jetzt zu dem Ergebnis kam, dass die Hälfe der Teams jeder Staffel in eine Abstiegsrunde muss. In jeder Staffel müssen gestandene Drittligisten in diese Qualifikationsrunden und man darf sich fragen, ob das fair ist. Die Drucksituation für Trainer und Vereine ist sehr groß.“

So geht es für die Gäste aus Kornwestheim um viel. „Das Hinspiel war sehr spannend und ausgleichen“, erinnert sich der EHF-Mastercoach. „ Wir arbeiten darauf hin, dass es nicht wieder so spannend wird und bereiten uns darauf vor, dass es das werden könnte.“ Gegen einen starken Gegner aus Kornwestheim kann sich die HSG Konstanz in jeder Hinsicht noch einmal auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das Ziel ist allerdings klar: Die Meisterschaft mit den eigenen Fans zu feiern wäre das erste Highlight auf dem weiten Weg zum großen Ziel.