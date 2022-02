von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: VfL Pfullingen – HSG Konstanz (Samstag, 20 Uhr, Kurt-App-Halle). – Nach der feststehenden Drittliga-Meisterschaft in der Staffel G hält das drittletzte Spiel vor Beginn der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga für die HSG Konstanz das Gipfeltreffen Zweiter gegen Erster bereit. Beim starken VfL Pfullingen erwartet die Gelb-Blauen ein Gegner, der im spannenden Fernduell um Platz zwei und damit den zweiten zur Aufstiegsrunde berechtigenden Platz mit dem TuS Fürstenfeldbruck unter Druck steht.

Unterstützung durch die Fans

Welche Bedeutung das Spiel für den ehemaligen Erstligisten besitzt, zeigt schon allein, dass die „blaue Wand“ zur Unterstützung ausgerufen wurde und alle verfügbaren Sitzplätze bereits Mitte der Woche vergriffen waren. An der Abendkasse wird es ab 19 Uhr rund 300 Stehplatzkarten geben, sodass bis zu 780 Zuschauer mit dabei sein könnten. „Ich bin schon voll im Pfullingen-Modus“, lacht HSG-Trainer Jörg Lützelberger, „und freue mich darauf. Uns wird ein wahnsinnig physischer, vorne wie hinten hart in die Zweikämpfe gehender Gegner erwarten, der uns einen emotionalen Kampf vor großer Kulisse bieten wird – es ist alles angerichtet.“

Erneut wird die HSG trotz feststehender Meisterschaft von zwei Kleinbussen ihres Fanclubs begleitet werden. „Toll, dass wir diesen Kampf am Samstagabend gemeinsam aufnehmen“, so der HSG-Coach. Denn für ihn ist das Tabellenbild nicht so aussagekräftig, wie es VfL-Coach Daniel Brack vielleicht empfinden mag. Nach der Verletzung von Peter Schramm, im Hinspiel noch einer der wichtigsten Akteure für die HSG, habe man gerade im linken Rückraum und im Abwehrzentrum viel Entwicklungszeit benötigt und neue Lösungen finden müssen. „Verbunden auch mit Schwankungen innerhalb eines Spiels“ erklärt Lützelberger.

HSG Konstanz gewann das Hinspiel

Das Hinspiel ist allen Konstanzern noch als eines der Saisonhighlights im Gedächtnis geblieben. Wegen des tollen Schlagabtausches, den die HSG mit 39:32 für sich entscheiden konnte. Und wegen der Kulisse. 1300 Fans bedeuten ligaweite Saison-Rekordkulisse.

Es war damals ein Handball-Festtag. Ähnliches könnte sich nun erneut entwickeln. Denn: In Pfullingen liegt wohl eines der anspruchsvollsten Spiele der bisherigen Spielzeit vor den Gelb-Blauen. Einen klaren Favoriten kann der 36-jährige Trainer der Gäste jedenfalls nicht ausmachen. Während Pfullingen sich kürzlich mit dem lange Jahre in der Bundesliga aktiven Linkshänder Jannik Hausmann verstärkt hat, muss die HSG weiter auf Schramm, Christos Erifopoulos und Carlos Marquis verzichten.

HSG will das 20. Spiel in Folge gewinnen

Schlimmer hat es zuletzt den VfL erwischt. Zahlreiche Spieler mussten in Quarantäne – dürften aber pünktlich zum Spiel gegen den Spitzenreiter wieder an Bord sein. „Dass dies am Samstag in irgendeiner Weise Einfluss haben könnte, sollten wir nicht glauben“, warnt Lützelberger, der weiß: „In solch einem absoluten Highlight-Spiel trägt dich das Adrenalin und du gehst über deine Grenzen. Alles andere spürt man erst am Tag nach dem Spiel. Bei Pfullingen wird keiner aufhören oder nachlassen – wir aber auch nicht.“

Insofern war nach den kurzen Meister-Feierlichkeiten auch schnell wieder Konzentration und Normalität am Schänzle eingekehrt. „Brutal heiß“ sei Lützelberger schon wieder auf das nächste Match, auf das nächste hohe Ziel, das da lautet: Auch das 20. Spiel in Folge gewinnen. Dafür ging es im Training ordentlich zur Sache. Beim VfL Pfullingen steht seinen Schützlingen schließlich eine echte Feuertaufe bevor. Beim Wiedersehen mit Ex-HSG-Keeper Simon Tölke wird es wieder hoch hergehen, im Kampf um jeden Millimeter.