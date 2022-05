HSG Konstanz II – TSV Zizishausen (Samstag, 7. Mai, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Bereits am viertletzten Spieltag muss die U23 der HSG Konstanz ihr letztes Oberliga-Heimspiel in dieser Saison bestreiten. Nach dem Duell am Samstag, 17 Uhr, in der Schänzle-Sporthalle gegen den TSV Zizishausen ist die Mannschaft von Vitor de Faria Baricelli und Benjamin Schweda dreimal in Folge auswärts gefordert. Umso größer ist der Wunsch, sich gebührend von den eigenen Fans zu verabschieden und nochmal ein paar Plätze in der Tabelle nach oben zu klettern.

Nach Derby-Sieg befreit aufspielen

Nach dem emotionalen Derbysieg in Steißlingen kann die Drittliga-Reserve völlig befreit aufspielen. Der Klassenerhalt ist gesichert, aber zu Platz drei fehlen nur zwei Zähler. Kein Wunder, dass Baricelli mit seiner jungen Mannschaft noch nach oben schielt und die letzten Spiele weiter mit vollem Ehrgeiz angehen möchte. „Wir wollen noch etwas klettern“, macht er seinen Schützlingen weiter Dampf.

Die letzten vier Spiele sollen weiter genutzt werden, um zu lernen, sich zu verbessern – und zu gewinnen. Wichtig wird dabei vor allem das Verhalten in der Deckung sein und sich auf einen weiter unverdrossen kämpfenden Gegner einzustellen, der sich trotz des letzten Platzes ähnliches auf die Fahnen geschrieben hat wie die Gelb-Blauen.

Baricelli nimmt Auswärtsfahrten gelassen

Dass man bereits am vierletzten Spieltag das letzte Mal daheim antreten muss, nimmt Baricelli gelassen hin. „Das können wir nicht ändern. Wir nutzen unsere Energie für das, was wir kontrollieren können.“ Das ist noch eine ganze Menge im Oberliga-Schlussspurt und einer ungemein dicht zusammenliegenden Tabelle.

SV Fellbach – TuS Steißlingen 27:24 (11:13)

Der TuS Steißlingen hatte im Nachholspiel in Fellbach seine Nerven nicht im Griff und musste einen Dämpfer hinnehmen. Beim Tabellenletzten aus Fellbach hätte der TuS den Klassenerhalt perfekt machen können. Doch die Hegauer zeigten sich von dieser Chance wie gelähmt. Die schlechteste Saisonleistung reichte am Ende nicht, um den bereits als Absteiger feststehenden SV Fellbach in die Knie zu zwingen. Am Ende verloren die Hegauer unnötig, aber verdient mit 24:27.

TuS Steißlingen Wangler (5), Wildöer (4), Weber (4), Hohlwegler (3), Bartels (3), Sörensen (2), Hipp (1), Faeser (1), Biedermann (1), Walter, Storz, Seeger, Maier, Klotz, Gattinger

TuS Steißlingen – TSV Baden-Baden (Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, Mindlestalhalle).- Nach der Niederlage in Fellbach will und muss der TuS Steißlingen am kommenden Samstag in eigener Halle wieder eine Reaktion zeigen. Doch die Aufgaben im Saisonfinale werden nicht einfacher. Am viertletzten Spieltag ist der TSV Baden-Baden im Steißlinger Mindlestal zu Gast.

Der TSV steht mit 41:11 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg im Hegau den Aufstieg in die dritte Liga so gut wie perfekt machen. Daher wird auch dem TSV Baden-Baden nichts daran gelegen sein, Punkte zu verschenken.

Doch auch der TuS wäre gut beraten, die entscheidenden Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Die Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte hat zuletzt ebenfalls gezeigt, dass sie sich noch nicht aufgegeben hat. Die Liga ist so eng und spannend, dass noch alles passieren kann.

Es geht um alles

Für beide Mannschaften geht es daher um alles. Der TSV kommt mit Rückenwind durch fünf Siege in Folge in den Hegau und war im Gegensatz zu Steißlingen nicht unter der Woche im Einsatz. Das geplante Nachholspiel sagte Gegner Schmiden kurzfristig ab und überließ dem TSV damit die Punkte kampflos. Für Steißlingen gilt es nun, die Niederlage in Fellbach schnell abzuhaken, um am Samstag wieder eine Chance gegen das Top-Team aus Baden-Baden zu haben. (es)