Handball vor 10 Stunden

Die HSG Konstanz II bejubelt einen Heimsieg, die Negativ-Serie des TuS Steißlingen hält an

Die Oberliga-Handballer der HSG Konstanz II schlagen den bis dahin unbesiegten Spitzenreiter HC Neuenbürg in eigener Halle mit 32:26. Der TuS Steißlingen kassiert in Söflingen fünfte Pleite in Serie.