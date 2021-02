von Andreas Joas

Handball, 2. Bundesliga: DJK Rimpar Wölfe – HSG Konstanz (Mittwoch, 20 Uhr, s. Oliver-Arena Würzburg). – Nach dem einseitigen Kräftemessen mit dem starken VfL Gummersbach am Freitag und der Fahrt nach Würzburg geht es für die HSG am Samstag direkt weiter in Dresden. Dass Konstanz vier der fünf dicht aufeinander folgenden Partien in der Fremde bestreiten muss, macht die Aufgabe nicht einfacher. „Im Bus ist die Regeneration schwierig“, merkt HSG-Trainer Daniel Eblen trocken an. „Und Training ist wichtig, um sich auf die einzelnen Spiele vorzubereiten. Wir sind jetzt alle selbst gefordert, uns bestmöglich um uns zu kümmern.“

Hatte die Deckung vor der WM-Pause langsam wieder ihre gewohnte Stabilität wiedergefunden und war Garant für wichtige Erfolge, so mussten die Gelb-Blauen zuletzt 29, 33 und 37 Gegentore hinnehmen. „Hier müssen wir wieder stabiler sein“, fordert der HSG-Coach. Dem Gegner nur schwere Würfe unter Bedrängnis gestatten und den Torhütern mehr helfen, lautet die Devise. Der Tabellenneunte aus Rimpar ist dabei ein gutes Beispiel, einer der Kategorie „unangenehmer Gegner“. Seit Jahren formieren die Unterfranken mit den besten Abwehrriegel der Liga und verfügen dazu über gute Torhüter. Trotz großer Verletzungssorgen und schmalen Kaders waren die Wölfe auf der Jagd nach Punkten in den letzten Wochen sehr erfolgreich. Lediglich im letzten Spiel beim heißen Aufstiegskandidaten Lübbecke musste sich das Team von Ceven Klatt, der die DJK im Sommer in Richtung Eulen Ludwigshafen verlassen wird, beugen. Von der verletzungsbedingten Schwächung der letzten Wochen wird gegen Konstanz wohl nicht mehr viel zu spüren sein. Sowohl Benedikt Brielmeier als auch Lukas Siegler werden wieder im Aufgebot stehen und den linken Wölfe-Rückraum wieder komplettieren.

Neben der Abwehr-Torwart-Achse zeichnet sich Rimpar vor allem durch Erfahrung aus. Rückraum-Ass Patrick Schmidt steht vor seinem 300. Bundesliga-Spiel, Steffen Kaufmann hat diese Marke schon überschritten, Brielemeier steht bei über 200, Julian Sauer, Dominik Schömig und Michael Schulz ebenfalls. Letztgenannter ist am Kreis und in der Deckung eine wichtige Säule, wird jedoch am Saisonende nach Dresden gehen. „Sie haben viele Möglichkeiten für den Angriff“, warnt Eblen. „Daher müssen wir variabel decken, uns gut bewegen und die Abstände halten.“ Dennoch geht die HSG die Aufgabe mit Mut an. „Jeder muss seine Stärken einbringen, bei der Auswahl aber nicht übermütig werden“, fordert der Coach.