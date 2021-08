Fußball, 1. Runde DFB-Pokal Frauen: SV Ober Olm – Hegauer FV: 1:4 (0:1). – Mit einem Reisebus und unterstützt von zahlreichen Fans und Jugendspielerinnen fuhren die Oberliga-Fußballerinnen des Hegauer FV zum SV Ober Olm, ein Verbandsligist, der zum ersten Mal im DFB-Pokal spielte.

Underdog startet hoch motiviert

Der Underdog aus Mainz startete hoch motiviert Partie. Trainer Jochen Berger hatte sein Team taktisch diszipliniert eingestellt, und dem Hegauer FV gelang es in den ersten 15 Minuten kaum, Kontrolle ins Spiel zu bringen. So kam das Heimteam zur ersten guten Chance durch Carolin Zimmek, die HFV-Torhüterin Teresa Straub, aber stark vereitelte.

Nach gut 20 Minuten brachte der favorisierte Gast das Spiel unter Kontrolle. Dies führte zu einigen Möglichkeiten. Dennoch musste ein Standardtor her. Anja Hahn verwandelte einen Freistoß aus 30 Metern direkt. So ging es mit einer Gästeführung in die Pause.

Gäste behielten die Spielkontrolle

Zu Beginn des zweiten Abschnitts nutzte Ober Olm einen Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidigung und der Torhüterin der Hegauer. In der 47. Minute erzielte Zimmek das 1:1. Die Gäste behielten aber die Spielkontrolle. Gina Röhm eroberte den Ball und legte quer auf Luisa Radice, die das 1:2 erzielte (55.).

In der 68. Minute baute Radice die Führung aus. Für endgültige Sicherheit sorgte in der 71. Minute Alessa Ramizi, die einen Querpass aus 18 Metern per Direktabnahme unter die Latte abschloss. HFV-Trainer Tobias Hassel war sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat nach anfänglichen Schwierigkeiten gut ins Spiel gefunden, dann die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt und das Spiel am Ende verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 (40.) Hahn, 1:1 (47.) Zimmek, 1:2 (55.) Radice, 1:3 (68.) Radice, 1:4 (71.) Ramizi.