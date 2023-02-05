Bilder-Story vor 6 Stunden Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen Dirk Salzmann Mit 8:3 feiert Bezirksligist Südstern Singen einen gelungen Auftakt in das neue Fußballjahr. Für die Treffer sorgen Peckruhn (3), Coulibaly (3) und Xani (2). Die Tore für die Gäste aus der Landesliga erzielt Hahn. Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk