Dirk Salzmann
Dirk Salzmann
Mit 8:3 feiert Bezirksligist Südstern Singen einen gelungen Auftakt in das neue Fußballjahr. Für die Treffer sorgen Peckruhn (3), Coulibaly (3) und Xani (2). Die Tore für die Gäste aus der Landesliga erzielt Hahn.
Bild 1: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 2: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 3: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 4: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 5: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 6: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 7: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 8: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 9: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 10: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 11: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 12: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 13: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 14: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 15: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 16: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 17: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 18: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 19: Die besten Bilder vom Testspiel zwischen Südstern Singen und dem SC Konstanz-Wollmatingen
Bild: Salzmann, Dirk