Dirk Salzmann
Dirk Salzmann
Einen 1:0-Sieg nahmen die Talente aus dem Linzgau von der Mettnau mit nach Hause. Wir haben die besten Bilder vom Verbandsliga-Derby.
Bild 1: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 2: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 3: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 4: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 5: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 6: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 7: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 8: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 9: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 10: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 11: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 12: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk
Bild 13: Die besten Bilder vom A-Jugendspiel zwischen dem FC Radolfzell und dem SC Pfullendorf
Bild: Salzmann, Dirk