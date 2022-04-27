Bilder-Story vor 10 Stunden Die besten Bilder der A-Jugendpartie zwischen dem FC 03 Radolfzell und dem FC 08 Villingen von Dirk Salzmann Spannung in der Verbandsliga. Auf der Mettnau sehen die Zuschauer schöne Tore und viele Zweikämpfe. Wir haben die besten Bilder! Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk