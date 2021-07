von unserer Sportredaktion

TSV Aach-Linz – VfR Stockach 1:3 (0:1). – In einer chancenreichen Partie haben sich die Gäste verdient mit 3:1 durchgesetzt, wie Patrick Hagg, Trainer der Hausherren nach den 90 Minuten sagte: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und hatten in der ersten Hälfte zweimal Pfostenpech, aber die Stockacher waren heute einen Tick besser.“ Der VfR sei ballsicherer gewesen und habe mehr Spielanteile gehabt, so der TSV-Coach.

Stockach ging früh durch Douglas Knappe in Führung – nach einem Ballverlust der Aach-Linzer. Zudem hatte die Elf von Ertan Tasdemirci kurz vor der Pause eine Riesenmöglichkeit, auf 2:0 zu stellen. In Durchgang zwei erhöhte Markus Schafhäutle durch einen unhaltbaren Schuss (62.). Aach-Linz kam erst kurz vor Schluss durch Jan Huber aus dem Gewühl heraus noch einmal heran, ehe Marius Henkel mit dem 3:1 in der Nachspielzeit für den Endstand sorgte.

Tore: 0:1 (10.) Knappe, 0:2 (62.) M. Schafhäutle, 1:2 (89.) Huber. 1:3 (94.) Henkel – Z: 120. – SR: Julian Gumz (Rielasingen-Worblingen)