USC Konstanz – VfB Suhl Thüringen 0:3. –

Nachdem sich die Konstanzerinnen im Regionalpokal Süd überraschend gegen den Zweitligisten MTV Ludwigsburg durchgesetzt hatten, empfing das Team von Cheftrainer Andreas Glas als deutschlandweit einzige Drittligamannschaft im Achtelfinale des DVV-Pokals den langjährigen Erstligisten VfB Suhl. „Die Profis ärgern und das Event genießen“, lautete das Motto vor mehr als 300 Zuschauern in der Pestalozzi-Halle.

Aufstellung USC Konstanz Bertsch, Fuchs, Holweger, Glas (T), Kabalak, Peschka (CT) Piossek, Sari, Schneider, Schuh, Spomer, Steffens (C), Wanner, Welsch, Widmann. MVP Konstanz: Lisa Spomer

Mannschaftsführerin Britta Steffens und Franka Welsch im Zuspiel/Diagonal, Lena Schuh und Pia Fuchs auf Annahme/Außen, Sandra Bertsch und Felicitas Piossek im Mittelblock, sowie Alina Schneider als Libera starteten mit Enthusiasmus, aber auch mit einer gehörigen Portion Nervosität.

Fußball Spektakuläre Aktionen bei Fritz-Walter-Wetter: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur spielerisch, sondern auch physisch waren die Gäste den Konstanzerinnen überlegen. Dennoch sahen die zahlreichen Zuschauer immer wieder spektakuläre Ballwechsel, denn die Konstanzerinnen kämpften aufopfernd um jeden Ball, und jeder Punktgewinn wurde lautstark bejubelt.

Glas nutzte die gesamte Breite seines Kaders aus und wechselte immer wieder, um dem Spiel neue Akzente zu setzen. So erhielten auch Youngster Anni Widmann und Carolin Holweger Einsatzzeiten.

Im zweiten Durchgang deutlich besser

Nach dem 7:25 im ersten Durchgang schien der USC Konstanz im zweiten Satz die Nervosität etwas abgelegt zu haben. Dank einer immer stabiler werdenden Annahme um Libera Hande Kabalak (für Schneider) und spektakulären Aktionen in der Feldabwehr erzeugten die von Zuspielerin Maja Wanner immer wieder gesuchten Angreiferinnen Steffens, Fuchs und Filiz Sari (für Schuh) mit klugen Angriffen zeitweise etwas Druck.

Auch der Block um Lisa Spomer (für Bertsch) und Piossek stand nun besser und entschärfte den einen oder anderen wuchtigen Angriffsschlag der Suhlerinnen. Das mutige Spiel der Konstanzerinnen wurde mit einem zweistelligen Punktestand im zweiten Durchgang belohnt (12:25).

Handball Hegauer Heimsiege in der Südbadenliga Das könnte Sie auch interessieren

Im dritten Satz machten die Bundesliga-Profis noch mal ernst und erarbeiteten sich nach gut einer Stunde Spielzeit eindrucksvoll und routiniert mit einem 25:8 den 3:0-Sieg.

Trotz der klaren Niederlage war USC-Trainer Glas zufrieden und stolz auf sein Team: „Das war eine wahnsinnige Aufgabe. Meine Mädels haben sich toll präsentiert und bis zum Schluss gekämpft wie die Löwinnen.“ Nun heißt es, den Schwung mit in den Ligabetrieb zunehmen. Am Sonntag empfängt der USC den VfB Ulm in der Schänzlehalle.