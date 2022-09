Er ist 25 Jahre jung und doch schon ein ganz erfahrener Kämpfer: Dimitrios „The Tasmanian Devil“ Sapanazidis wird am Samstag bei der Bodensee Fightnight IX in der Sporthalle Mühlhofen um die Weltmeisterschaft des Verbandes AFSO kämpfen.

Er tritt zwar nicht zum ersten Mal vor heimischem Publikum an, aber es geht dabei zum ersten Mal um einen Gürtel. „Es wäre für mich ein Traum, bei der Heim-Gala Weltmeister zu werden“, sagt der gebürtige Grieche, der 2012 mit seinen Eltern nach Überlingen gekommen ist.

Bodensee Fightnight IX Am Samstag, 17. September, findet ab 18 Uhr die Bodensee Fightnight IX in der Sporthalle Mühlhofen statt. Insgesamt sind 15 Kickbock- und Thaiboxkämpfe geplant. Dabei geht es zwei Mal um die Weltmeisterschaft und einmal um die deutsche Meisterschaft des Weltverbandes AFSO. Vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez sind neben Dimitrios Sapanazidis noch Niko Moosher, Till Simon und die erst elfjährige Jill Schurr mit dabei. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter: www.muaythaigymmendez.de

Bereits in seiner früheren Heimat drehte sich alles um Sport. Dort war es allerdings Judo. „Ich wollte schon immer kickboxen, aber das gab es dort nicht“, erinnert sich Dimitrios Sapanazidis. „Als ich dann nach Deutschland kam und das Muay Thai Gym Mendez fand, bin ich sofort hingegangen zum Trainieren.“

Von Anfang an hatte er das Ziel, sich irgendwann auch im Ring zu messen. Und dies hat man auch an seiner Einstellung gesehen, denn er trainierte wie ein positiv Verrückter.

Der Trainer ist stolz auf seinen Schützling

Sein Trainer Sebastian Harms-Mendez schätzt an ihm vor allem seine Motivation, die Disziplin und den Ehrgeiz, den er hat. „Dima ist mittlerweile mein wichtigster Trainer im Gym“, betont Sebastian Harms-Mendez. „Ich bin superstolz auf ihn. Er ist bei uns vom Teenager zum Mann geworden“, fährt der Überlinger fort.

Seine Stärken seien die Leichtfüßigkeit und sein extrem gutes Konterboxen. Sapanazidis habe die Fähigkeit, seine Gegner zu zermürben. Hinzu komme die Eigenschaft, dass er unglaublich viel einstecken kann. „Wenn er etwas will, dann richtet er seinen Alltag auf dieses Ziel aus“, erklärt der Trainer. „Ich habe selten einen Menschen getroffen, bei dem dies so ausgeprägt ist.“ Zu verlieren sei für ihn schlichtweg keine Option.

Segeln Flaute auf der Ostsee für die Bundesliga-Segler vom Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

„Ich war anfangs jeden Tag im Gym“, erzählt Dimitrios Sapanazidis. „Auch heute verbringe ich sehr viel Zeit dort. Es macht mir Spaß und ich brauche einfach die Bewegung.“ Der 25-Jährige wohnt mittlerweile sogar neben dem Gym und arbeitet bei Sebastian Harms-Mendez als Trainer.

Auch im Ring hat er jede Menge Erfahrung. Er weiß, wie es ist, Weltmeister zu werden, denn er hat bereits in der Klasse bis 67 Kilogramm den Titel der AFSO gewonnen. Nun hat er die Chance, das Kunststück zu schaffen, in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig Weltmeister zu werden.

Dimitrios Sapanazidis. | Bild: Jäckle, Reiner

Auf den Kampf hat sich Sapanazidis sieben Wochen lang intensiv und akribisch vorbereitet. „Ich habe fünf Mal die Woche zwei Mal am Tag trainiert“; erzählt er. „Außerdem arbeite ich sehr viel im mentalen Bereich mit Meditation und Hypnose.“ Er sagt ganz klar, dass die mentale Stärke ausschlaggebend sein wird, wer am Samstag gewinnt.

„Ich bin in der Vorbereitung ganz bewusst in Überlingen geblieben“, betont er. „Viele fahren nach Holland oder Thailand und bereiten sich dort vor, aber ich bin davon überzeugt, dass wir im Muay Thai Gym Mendez alles haben, um Weltmeister zu formen.“

Hörbücher sorgen für Entspannung

In den vergangenen Wochen bestand sein Alltag aus Trainieren, Schlafen und Essen. Und er hört beim Training sehr viel Hörbücher. „Aktuell höre ich häufig ‚Ich. Erfolg kommt von innen‘ von Oliver Kahn“, verrät der 25-Jährige.

Ob sich der Einsatz gelohnt hat, wird sich am Samstag zeigen, wenn er im letzten Kampf des Abends gegen den Niederländer Pietro Doorjé antreten wird.