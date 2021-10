Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Schmiden (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach zwei Siegen in Folge scheint der Knoten bei den Herren 1 des TuS Steißlingen langsam endgültig geplatzt zu sein. Nun geht es am Samstag vor heimischem Publikum wieder um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, denn mit dem TSV Schmiden ist das derzeitige Schlusslicht der Oberliga in der Steißlinger Mindlestalhalle zu Gast.

Handball Erste Niederlage für HSG Konstanz II, TuS Steißlingen feiert zweiten Sieg in Folge Das könnte Sie auch interessieren

Die Gäste aus dem Großraum Stuttgart stiegen in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/2020 aus der Württembergliga Nord in die Oberliga auf. In der vergangenen Spielzeit kam es dann, obwohl nur drei Spiele gespielt wurden, auch direkt zum Duell mit dem TuS Steißlingen. Dabei war es von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe, so führte zwar der TuS bis kurz vor Ende noch mit 26:23, doch Schmiden kämpfte sich zurück und am Ende stand ein 27:27-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Beim Auftakt in die neue Spielzeit kann man beim TSV dabei von einem klassischen Fehlstart sprechen. Mit 0:10 Punkten steht der TSV als einziges Team noch ohne Pluspunkte am Ende der Tabelle und braucht somit dringend einen Sieg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht schon früh zu verlieren. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass Schmiden viele Duelle nur knapp verlor und dementsprechend wird es alles andere als leicht für die Steißlinger Oberliga-Handballer.

Klassisches Vier-Punkte-Spiel

So ist es für beide Teams ein klassisches Vier-Punkte-Spiel, wobei der Druck nach dem verpatzten Start in die Saison sicherlich bei den Gästen liegt. Beim TuS hingegen herrscht nach zwei Siegen in Folge gute Stimmung und die Formkurve zeigt nach oben. Nach und nach wird die Eingespieltheit besser und nach schwieriger Vorbereitung zeigt sich langsam das Potenzial der Mannschaft. Gegen Schwäbisch Gmünd konnten die Blau-Weißen bis auf wenige Schwächephasen die Leistung über die gesamte Spieldauer aufrechterhalten und hatten am Ende dann auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Nichtsdestotrotz gilt es nun, den Fokus nicht zu verlieren und gerade Gegner auf den hinteren Tabellenplätzen lud der TuS in vergangenen Spielzeiten oftmals zum Punkten ein. Dementsprechend wird TuS-Trainer Dominik Garcia sein Team akribisch vorbereiten, um die nächsten zwei Punkte einzutüten.

„Wir wollen natürlich die Gelegenheit nutzen und vor unseren Zuschauern den dritten Sieg in Folge einfahren. Doch wir dürfen Schmiden auf keinen Fall unterschätzen, gerade angeschlagene Gegner sind meistens die Gefährlichsten“ gibt Trainer Garcia zu Protokoll. Anpfiff der Begegnung ist um 20 Uhr in Steißlingen. (mw)