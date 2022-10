Handball, 3. Liga Frauen: TuS Steißlingen – TSV Wolfschlugen (Samstag, 20 Uhr). – Der TuS Steißlingen bekommt es am Samstagabend mit einem echten Hochkaräter zu tun. Wolfschlugen ist als einziges Team in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Mit 11:1 Punkten präsentiert sich der TSV momentan als stärkste Mannschaft.

Nach der Auftaktniederlage der Hegauerinnen am ersten Spieltag gegen den amtierenden Tabellenführer legte der TuS eine Siegesserie hin und kann mit 8:4 Punkten auch auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken. Nach einem – wenn auch etwas glücklichen – Erfolg gegen den TSV EBE Forst United am vergangenen Spieltag kann der TuS nun ohne großen Druck in dieses anspruchsvolle Heimspiel gehen.

Wolfschlugen hat bisher nur einen Punkt im Heimspiel gegen den TSV Haunstetten abgeben müssen. Zuletzt konnte der TSV jedoch zwei knappe Spiele gegen die HSG Würm-Mitte und die TPSG Frisch Auf Göppingen II für sich entscheiden. Beide Mannschaften treten also mit ordentlich Selbstvertrauen gegeneinander an. Beste Vorzeichen für ein tolles und spannendes Handballspiel.

Steißlingen will kämpferische Leistung zeigen

Der TuS muss sich demzufolge keine großen Gedanken über den Ausgang des Spiels machen, sondern tun, was er am besten kann: vor heimischem Publikum eine temporeiche und kämpferische Leistung zeigen. Dann wird es auch der TSV schwer haben, im Mindlestal zu bestehen. Die große Heimstärke des TuS kann am Ende ein kleiner Bonus sein, um sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren und dem TSV die erste Saisonniederlage zuzufügen.

SV Allensbach in der Favoritenrolle

FrischAuf Göppingen – SV Allensbach (Samstag, 16 Uhr). – Am Samstag treten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach bei der Bundesligareserve von FrischAuf Göppingen an. Die Gegnerinnen sind denkbar schlecht in die Saison gestartet und mussten in den bisherigen sechs Saisonspielen fünfmal die Punkte abgeben. Lediglich gegen das Schlusslicht Leinfelden-Echterdingen gelang ein Sieg. Eigentlich scheinen die Rollen also klar verteilt, doch der Saisonverlauf zeigt immer mehr die Ausgeglichenheit in der 3. Liga Staffel Süd.

Das mussten die Allensbacherinnen leidvoll am vergangenen Spieltag erfahren, als sie einen gebrauchten Tag erwischten und der HC Erlangen in der Riesenberghalle siegreich war. Eine Niederlage, die sicher nicht eingeplant war. „Umso wichtiger ist die Reaktion am Wochenende in Göppingen“, erklärt der Sportliche Leiter Andreas Spiegel.

Allensbach will Trefferquote verbessern

Wichtig wird es für das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz vor allem sein, weniger Fehler zu machen, die Trefferquote zu verbessern und eine andere Körpersprache als vergangene Woche an den Tag zu legen. Dass das neu formierte Team dazu in der Lage ist, hat es bereits bei den drei Auftaktsiegen und über weite Strecken auch beim letztjährigen Meister HCD Gröbenzell bewiesen. Ein besonderes Spiel wird es für den Allensbacher Neuzugang am Kreis, Laura Strlek, die in der vergangenen Saison noch für die Bundesligareserve von Göppingen auflief. Anwurf in der EWS-Arena in Göppingen ist schon um 16 Uhr.