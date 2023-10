Volleyball, 2. Bundesliga: L.E. Volleys Leipzig – TSV Mimmenhausen (Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle Bruderstraße). – Das „Kontrastprogramm 2. Bundesliga“ beim TSV Mimmenhausen. Nach dem Match mit dem bis dahin noch ungeschlagenen Neuling VC Eltmann folgt für das Team von Trainer Christian Pampel ein weiteres Duell mit einem Aufsteiger. Auf dem Papier jedoch sieht der Schlagabtausch nach einem Spaziergang in der Messestadt aus. Die Leipziger haben in den drei bisher absolvierten Partien weder einen Punkt noch einen Satz erspielt. Mimmenhausen dagegen bejubelte nach den beiden deutlichen Auftaktniederlagen gegen Gotha und Schwaig drei verdiente, aber unerwartete Punkte gegen den Tabellenzweiten.

Leipzig mit erstaunlichen Startschwierigkeiten

Dabei fragen sich nicht nur die Verantwortlichen des TSV Mimmenhausen, warum die sächsischen Volleyballer so erstaunliche Startschwierigkeiten offenbaren. Der Kader ist alles andere als grün hinter den Ohren. Vier Spieler sind der Mannschaft in die 3. Liga gefolgt und sorgten dort für den direkten Wiederaufstieg. Die dünnere Zweitliga-Luft sollte ihnen also wenig Probleme bereiten. Umso weniger, betrachtet man die Neuzugänge mit sehr viel Potenzial. Lorenz Deutloff kommt zurück nach seinem Gastspiel beim VC Bitterfeld in der 2. Liga Nord. Ebenfalls für die Außenbahn gemeldet ist Paul Lohrisch. Der Leipziger ist spielender Co-Trainer und wechselte vom Ligakonkurrenten Delitzsch. Und dazu kommt, ebenfalls von Delitzsch, ein besonders wohl klingender Zweitliga-Name: Mittelblocker Robert Karl. Gefahr geht vom 33-Jährigen vor allem als „sehr starkem Schnellangreifer, der schon mal ein Spiel alleine entscheiden kann“, aus, weiß Christian Pampel. Warum angesichts dieser Riege guter Zweitliga-Volleyballer der Funke im Team von Trainer Jan Pretschek noch nicht gezündet hat? Eine plausible Erklärung hat er nicht. Möglicherweise passe es zwischen Zuspielern und Karl noch nicht. Aber mit jedem Spiel mehr werde die Abstimmung feiner und damit besser, warnt Pampel davor, Leipzig auf die leichte Schulter zu nehmen.

Pampel: „Zuversicht ist ein rutschiges Seil“

Sicher, Leipzig habe nach drei Partien noch nicht einmal einen Satz geholt, aber auch seine Mannschaft sei ja vor dem Eltmann-Erfolg satz- und punktlos gewesen, frischt er etwaige Gedächtnisverluste auf. Und was Mimmenhausen gegen Eltmann gelang, könne Leipzig gegen Mimmenhausen ebenfalls zuwege bringen. Vor allem dann, wenn die TSV-Akteure zu zuversichtlich in die Partie mit dem Vorletzten gehen. „Zuversicht ist ein rutschiges Seil“, misstraut Christian Pampel zu großem Optimismus, es werde nach dem 3:1 über Eltmann schon so weiterlaufen.

Mimmenhausen nutzt Pause für strukturierte Annahme

Damit der Vorletzte seine angezogene Handbremse nicht ausgerechnet gegen Mimmenhausen lösen kann, hat der TSV-Coach die 14-tägige Spielpause entsprechend genutzt. Im Fokus dabei: die eigene Annahme „strukturieren“. Weil die Leipziger „starke Aufschläger haben, die Gas geben“. Kapitän Rene Menzel und sein Team dürften auf keinen Fall in eine Serie reinrutschen, warnt der Mimmenhausener Trainer. Da werden Jan Jalowietzki, Jonas Hoffmann, Tim Frings und Lars Hammer gefordert sein. Hält der Annahmeriegel, hat der TSV Mimmenhausen ein Ass im Ärmel, Federico Cipollone. Mit dem italienischen Zuspieler auf dem Feld, feingeschliffen in deutscher und französischer Erstliga, kehrte der Erfolg zurück zum TSV. „Wir haben uns auf die L.E. Volleys eingestellt“, sagt Christian Pampel, der mit „mehr Punkten als Leipzig“ zurück an den Bodensee fahren will. In diesem Falle erwartet der Mimmenhausener Trainer natürlich Kontinuität und kein Kontrastprogramm.