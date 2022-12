Volleyball, 2. Bundesliga, FT Freiburg – TSV Mimmenhausen 3:1. – Die gute Nachricht zuerst: Der TSV Mimmenhausen zeigte nach den eher durchwachsenen Leistungen gegen Hammelburg, Gotha, den YoungStars und Dachau eine Reaktion. Federico Cipollone, Mimmenhausener „Man of the Match“ sagt: „Wir haben einen gute Reaktion gezeigt“. Der Zuspieler ergänzt: „So wollen wir weitermachen.“

Und jetzt die weniger gute, aber keinesfalls schlechte Nachricht: „Auch der K-1-Angriff hat wieder geklappt. Dass wir nicht gepunktet haben, lag an ein paar unerzwungenen Eigenfehlern“, ist Spielertrainer Christian Pampel im Großen und Ganzen zufrieden mit dem 15:25, 26:24, 25:19 und 25:18.

Beherztes Auftreten in Freiburg

Punkte hätte der Gast vom Bodensee für sein beherztes Auftreten vor fast 800 Zuschauern, davon gut 100 aus Mimmenhausen, mehr als verdient. Aber ein wenig fehlte der Truppe im rassigen Duell das Spielglück. Nicht im überragenden 25:15 des ersten Satzes, als sie den Herbstmeister geradezu an die Wand spielte. „Da klappte das traditionell schnelle Spiel der Freiburger überhaupt nicht“, freute sich Pampel, dass der es dem TSV „so leicht machte“.

TSV Mimmenhausen Jalowietzki (Streibl), Birkenberg, Pampel, Frings, Zippel, Cipollone (MVP), Reusch.

Fortuna war aber danach dem TSV nicht immer hold. Kräftig angefeuert vom Fanclub The Black Wall blieben die Mimmenhausener einem nun stark verbesserten Gastgeber nichts schuldig (6:8, 15:16). Sie leisteten sich „nur ein paar ärgerliche Eigenfehler“ (Pampel) zu viel gegen ein „sehr stark spielendes Freiburg“. „Schade, dass wir den Satz nicht gewonnen haben“, bedauert Pampel das 24:26. Freiburg war der Glücklichere: Jalowietzki setzte seinen Aufschlag ins Aus (25:24) und Reusch verschätzte sich beim Rudolf-Ass.

Für Mimmenhausen war mehr drin

Für Mimmenhausen war mehr drin als nur ein mageres 1:3. Der TSV hielt tapfer dagegen – und wurde doch nicht belohnt. Zuerst übersahen die Schiedsrichter, dass der FT-Angriff weit im Aus gelandet war. Statt 14:15 hieß es 13:16. Die Blau-Gelben verkürzten auf 16:17. Eine Reusch-Abwehr, unglücklich zwischen Birkenberg und Netz ins TSV-Feld getropft, sorgte für das 16:18. Und dann wurden Zippel und Frings gebreakt, Pampel geblockt – 19:25.

Dass im vierten Satz die letzte Chance auf einen Punkt nicht genutzt werden konnte, lag zum einen an Freiburg, das „nach schwerem Start seine Spielstärke hatte halten können“, so Mittelblocker Pascal Ristl. Zum anderen weil sich Mimmenhausen nicht mehr steigern konnte. Zwei Pampel-Angriffe ins Aus (6:9) läuteten den finalen Akt ein, in dem sich Mimmenhausen beim 18:25 stets im Hintertreffen befand.

Dennoch: „Wir haben gezeigt“, fasst Pampel ein „tolles Jahr“ zusammen, „dass wir oben mitspielen können.“ Die Tabellenspitze ist zwar aus dem Blickfeld geraten bei derzeit neun Punkten Abstand auf Freiburg. Aber die Ränge dahinter nicht. Am 15. Januar setzt der Tabellenvierte das Rennen um die Topplätze in Dresden fort.