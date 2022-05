Frauenhandball, Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga: HSG Freiburg – SV Allensbach (Samstag, 17 Uhr, Gerhard-Graf-Sporthalle). – Am Samstag steht für die Handballerinnen des SV Allensbach das dritte Auswärtsspiel in Folge in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga an. Die Mannschaft vom Bodensee gastiert im Südbaden-Derby bei der HSG Freiburg. Gleichzeitig ist es bereits das Rückspiel gegen die Breisgauerinnen. In der heimischen Riesenberghalle feierte der SVA seinerzeit einen erfolgreichen Auftakt in den Kampf um die Aufstiegsplätze in die zweithöchste Spielklasse und konnte die Partie mit 22:18 für sich entscheiden.

Nach den beiden deutlichen Niederlagen in der Fremde gegen die SG Schozach-Bottwartal (18:29) und den TSV Haunstetten (21:31) scheint dieses Erfolgserlebnis jedoch weit weg. Umso wichtiger ist es, dass es sich die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz dieses wieder in die Köpfe ruft, um mit einem positiven Gefühl in das Spiel gegen den langjährigen Rivalen im Verband Südbaden zu gehen.

Mit Schwung in die finalen Heimspiele

Die Freiburgerinnen stehen aktuell auf dem letzten Platz der Gruppe B. Nach zwei Niederlagen gegen den SV Allensbach und den TSV Haunstetten ließ das Team von Trainer Igor Bojic am vergangenen Wochenende allerdings mit einem 20:20-Unentschieden gegen die bis dahin verlustpunktfreie SG Schozach-Bottwartal aufhorchen.

Diesen Aufwärtstrend muss die HSG nun fortsetzen, will sie die Chancen auf den Aufstieg aufrechterhalten. Dasselbe gilt für die Allensbacherinnen. Nur ein Sieg hilft den Gelb-Blauen, um mit Schwung in die beiden finalen Heimspiele in der nächsten Woche am Donnerstag gegen die SG Schozach-Bottwartal (16.00 Uhr) und am Samstag, 18 Uhr, zum Abschluss gegen den TSV Haunstetten zu gehen. Nun gilt es aber zunächst die Hürde Freiburg zu nehmen. Dass der SV Allensbach es kann, hat er bereits bewiesen.

Zwei neue Rückraumspielerinnen

Derweil ist die Kaderplanung bei den Allensbacherinnen noch nicht abgeschlossen. Der SVA hat die beiden Rückraumspielerinnen Kyra Teixeira da Silva vom TV Nellingen und Theresa Litzel von der TuS Metzingen verpflichtet. Nach Rückkehrerin Katja Allgaier und Kreisläuferin Laura Strlek sind es die Zugänge drei und vier. Aus dem aktuellen Kader haben bislang zehn Akteurinnen sowie das Trainerteam ihre Verträge verlängert. (asp)