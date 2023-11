Handball, 3. Liga Frauen: TV Nellingen – SV Allensbach 27:31 (14:17). – Obwohl die Handballerinnen des SV Allensbach beim Drittliga-Schlusslicht TV Nellingen die Favoritenrolle innehatten, hatten sie es mit einem ebenbürtigen Gegner zu tun. Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe.

SV Allensbach Woike, Petrovic (Tor); Müller (2), Hoefs (4), Teixeira da Silva (2), Bok (4), Hildebrand (2), Dzialoszynski, Rinkeviciute (10/3), Strlek (3), Allgaier (4).

Erst in der 19. Minute – durch einen verwandelten Siebenmeter der besten Torschützin Greta Rinkeviciute – gelang es den Allensbacherinnen erstmalig, einen Drei-Tore-Vorsprung zu erzielen. Dennoch fiel während der gesamten ersten Hälfte auf, dass den Gästen in einigen Situationen die nötige Lockerheit fehlte und sie so Schwierigkeiten hatten, in ihren Rhythmus zu kommen. Trotz allem ging es für den SVA mit einer 17:14-Führung in die Kabine.

Ein verdienter Sieg

Nach der Pause gelang dem Team von Trainer Martin Gerstenecker ein guter Start. Bereits in der 36. Minute führten die Gäste mit sechs Toren. Trotz des komfortablen Allensbacher Vorsprungs hielt der TV Nellingen gut dagegen. Dank einer sehr guten Defensivarbeit und dem vermehrten Scheitern der Allensbacherinnen an der gegnerischen Torfrau, gelang es den Gastgeberinnen in der 51. Minute, erneut auf drei Treffer zu verkürzen.

So blieb das Aufeinandertreffen bis zum Ende spannend. Letztlich gewann der SV Allensbach aber verdient mit 31:27. „Wir haben uns zwar nicht ganz so präsentiert, wie wir das wollen, doch letztlich sind es die zwei gewonnenen Punkte, die zählen“, sagte Martin Gerstenecker nach der Partie. Durch den zweiten Sieg in Folge springt sein Team auf den vierten Tabellenplatz.

Gegen die nächsten Gegnerinnen von der SG Kappelwindeck/Steinbach müssen die Allensbacherinnen eine Schippe drauflegen, denn das Team von Arnold Manz überraschte mit einem Auswärtssieg beim TSV Haunstetten. Am kommenden Samstag wird die Partie auswärts um 18 Uhr angepfiffen. (asp)