ESV Regensburg – SV Allensbach 39:27 (20:15). Das war deutlich! Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach mussten sich am vierten Spieltag der Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga beim ESV Regensburg mit 27:39 (15:20) geschlagen geben. Die Regensburgerinnen sichern sich damit einen der direkten Aufstiegsplätze. Für die Mannschaft vom Bodensee gibt es nur noch theoretische Chancen auf Platz drei, der zur Relegation gegen den Tabellenzwölften der aktuellen Zweitligasaison, die SG 09 Kirchof, berechtigt.

Verheißungsvoller Anfang

Beim SV Allensbach fehlte neben den Langzeitverletzten Neuzugang Charleen Heieck krankheitsbedingt. Der Start in die Partie gegen den langjährigen Konkurrenten aus der Drittligastaffel Süd begann jedoch verheißungsvoll. Juniorennationalspielern Kimberly Gisa und Julia von Kampen brachten ihre Farben mit 2:0 in Führung. Bis zur 6. Spielminute hielten die Allensbacherinnen ihre Gegnerinnen durch einen weiteren Gisa-Treffer und einen Doppelschlag von Rückraumshooterin Franziska Höppe auf Distanz (3:5).

Handball SV Allensbach bastelt weiter fleißig am Kader Das könnte Sie auch interessieren

Im weiteren Spielverlauf konnten die Gastgeberinnen ausgleichen, und es entwickelte sich bis zum 6:6 in der 11. Minute eine ausgeglichenen Partie, in der die Angriffsreihen dominierten. Dann verletzte sich Torhüterin Leonie Kuntz, die zweite Juniorennationalspielern des SVA, und konnte nicht mehr eingesetzt werden.

Das schien den Allensbacher Spielfluss zu unterbrechen, und Regensburg stellte mit drei Toren in Folge den Spielstand auf 9:6. Das zwang Teamchef Oliver Lebherz zur ersten Auszeit. Allensbach kam in drei Situationen nochmals bis auf zwei Tore heran, ein Doppelschlag von Regensburgs bester Spielerin in dieser Aufstiegsrunde, Franziska Peter, bedeutete eine Fünf-Tore-Führung für den ESV und beim Spielstand von 9:15 aus SVA-Sicht die nächste Auszeit. Bis zur Pause ging es torreich weiter, mit 20:15 wechselten die Teams die Seiten.

Fußball Die wahren Spiel-Macher der regionalen Fußball-Szene: Wir zeigen die Gesichter dahinter Das könnte Sie auch interessieren

Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt. Die Allensbacherinnen versuchten vieles, aber Regensburg mit der Führung im Rücken spielte weiterhin sehr gut auf und baute die Führung sukzessive aus. Beim SVA wechselte Teamchef Oliver Lebherz nochmals durch. Nadja Greinert war einmal mehr die erfolgreichste Torschützin des SVA, des weiteren zeigten sich Franziska Höppe und Kimerly Gisa treffsicher.

Samstag trifft Allensbach auf Frankfurt

Am letzten Spieltag am kommenden Samstag, 29. Mai, trifft der SV Allensbach auf den ehemaligen Deutschen Meister Frankfurter HC. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Informationen über den Livestream zum Spiel und das Crowdfunding des SV Allensbach gibt es auf der Homepage www.sva-bundesliga.de

SV Allensbach: Arno, Kuntz, Leenen (Tor); Mitreiter, Greinert (9/6), Walz, Bok (2), Gisa (4), Höppe (5), von Kampen (2), Epple (1), Rinkeviciute (3), Müller (1), Goudarzi, Ilciukaite.