Handball, 3. Liga Damen: SV Allensbach – TuS Metzingen II (Samstag, 19.30 Uhr) – Zum vierten Heimspiel empfangen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach die Bundesliga-Reserve des TuS Metzingen. Die Gäste erleben aktuell das Los einer zweiten Mannschaft. Bei den bisherigen Spielen war der Kader nie komplett. Hatten die „TuSsies“ in der Vergangenheit immer die Möglichkeit, jungen Akteurinnen aus dem Erstliga-Team Spielpraxis in der 3. Liga zu bieten, ist das derzeit nicht der Fall. Aktuell steht das Team von Ausrele Fridrikas mit 3:13 Punkten auf dem vorletzten Platz, welcher die Teilnahme an der Abstiegsrunde bedeuten würde. Für die Metzingerinnen ist das nach dem ersten Platz in der Saison 2019/20 und dem guten Start in die vergangene Runde eine neue Situation.

Auch wenn aufgrund der Tabelle die Rollen klar verteilt sind, wird der SV Allensbach das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge, unter anderem im Derby gegen Steißlingen und gegen den Tabellenführer Haunstetten, war die Auswärtsniederlage beim HCD Gröbenzell ein Dämpfer für das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz. Zudem wird Spielmacherin Tabea Maier wegen einer Fußverletzung länger ausfallen. Mit einem Sieg will der SVA den Verbleib in der Spitzengruppe wahren. Zuschauer sind im 3G+-Konzept weiterhin erlaubt, alle Getesteten benötigen also einen negativen PCR-Test. (as)