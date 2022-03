Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F. SV Allensbach – TSV Heiningen. 33:30 (19:15). – Bei den Allensbacherinnen waren einige Spielerinnen, die zuletzt krankheits- oder verletzungsbedingt ausfielen, wieder mit im Kader. Unter anderem auch Marit Walz, die wegen einer Fußverletzung seit Mitte Januar pausieren musste. Aus dem Vollen schöpfen konnte das Trainerteam Sandra Reichmann und Oliver Lebherz aber immer noch nicht. So begann die Partie zwischen dem Tabellenführer und dem -vorletzten ausgeglichen. Beim SVA übernahm wie schon in der Vorwoche Julia von Kampen Verantwortung.

SV Allensbach Arno, Petrovic (Tor); Mitreiter, Müller (2), Hoefs (5), Goudarzi (1), Greinert (5), Walz, Schlenker (2), Bok, Gisa (4), Seemann (1), von Kampen (9/4), Rinkeviciute (1), Heieck (1), Lützkendorf (2).

Bei den Gästen taten sich früh Außenspielerin Ronja Weisser, Rückraumspielerin Pia Klages und Kreisläuferin Silke Lutz hervor. In der zehnten Spielminute ging dann erstmals der SV Allensbach zum 7:6 in Führung. Nach einer Auszeit des TSV drehte dieser das Ergebnis aber wieder zu seinen Gunsten. Es blieb ein hart umkämpftes Spiel. Trotzdem schafften es die Gastgeberinnen, sich in den fünf Minuten vor der Halbzeitpause auf vier Tore abzusetzen.

Diese Führung hielten die Allensbacherinnen auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte aufrecht. Immer mehr zeigte sich aber nun das Manko des Tabellenersten an diesem Abend – die Chancenverwertung. Heiningens Torhüterin Monik Thiemann zeigte eine starke Partie und brachte die gelb-blauen Schützinnen ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Dadurch schafften es die Gäste tatsächlich nochmals bis auf ein Tor heranzukommen (23:22).

Allensbach feiert 22. Heimerfolg

Das Allensbacher Trainerteam legte die Grüne Karte zur Auszeit, was Wirkung zeigte. Die beiden A-Jugendlichen Josephina Schlenker und Kimberly Gisa sowie Noemi Hoefs per Doppelpack stellten die Vier-Tore-Führung wieder her. Bis zur 55. Spielminute baute der SVA diese sogar vorentscheidend auf sieben Tore aus. In der Schlussphase ließen sie es dann nochmal etwas schleifen, Heiningen verkürzte, konnte den 22. Heimerfolg des SV Allensbach in Folge aber nicht mehr gefährden.

Am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, findet für den SV Allensbach das letzte Spiel der Hauptrunde beim TV Nellingen statt. (asp)