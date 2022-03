Timo, verletzungsbedingt war es in letzter Zeit sehr ruhig um Sie geworden. Wie geht es Ihnen?

Aktuell geht es mir sehr gut. Meine Lebenssituation hat sich komplett geändert. Ich bin weg von Berlin und wohne und arbeite jetzt in Ingolstadt. Ich habe die Zeit als Student in Berlin sehr genossen, aber jetzt ist der unterschwellige Stress kleiner.

Uni und Sport waren zusammen schon sehr anstrengend. Als Student war ich immer sehr ehrgeizig. Wenn die anderen im Trainingslager Mittagschlaf gemacht haben, habe ich gelernt. Jetzt arbeite ich 35 Stunden in der Woche und habe trotzdem noch Zeit, um Sport zu machen. Ich bin froh, dass dieser neue Zeitabschnitt begonnen hat.

Zur Person Timo Benitz (30) wurde in Engen geboren. 2006 begann er mit der Leichtathletik bei der TG Stockach. Der Volkertshausener wurde auf seiner Spezialdisziplin 1500 Meter in den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2018 Deutscher Meister. 2020 holte er den DM-Titel in der Halle. 2017 erreichte er das Halbfinale bei der WM in London und wurde zudem Studentenweltmeister. Benitz hat an der TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik studiert und lebt heute in Ingolstadt. Nach einer langen Verletzungspause sieht sich der Starter der LG Farbtex Nordschwarzwald aktuell als professionellen Hobbysportler. Die Teilnahme an Olympischen Spielen, die er zuletzt wegen der Verletzung verpasste, hat er noch nicht ganz abgeschrieben. (fei)

Ist die Verletzung denn schon wieder ganz ausgeheilt?

Nein, ich habe noch immer wieder mal Schmerzen – auch nach fast eineinhalb Jahren Pause, nachdem ich mir die Achillessehne operieren lassen musste. Durch die kontinuierliche Fehlbelastung hatte ich mir zudem einen Ermüdungsbruch im Schienbein zugezogen.

Nachdem ich Olympia in Tokio abgehakt hatte, wollte ich mein Studium beenden und mich um einen Job kümmern. Vor allem habe ich meinen Körper in Ruhe gelassen, sodass sich der Fuß weiter erholen konnte. Falls es sich noch mehr bessert, werde ich das Training wieder intensivieren. Der Sport macht mir ja immer noch Spaß.

Fußball Herr Matheis, nimmt die Gewalt auf den Fußballplätzen wieder zu? Das könnte Sie auch interessieren

Wie würden Sie Ihren aktuellen Status bezeichnen: Hobbysportler oder Profi?

Professioneller Hobbysportler. (lacht) Ich trainiere mit Plan, fünf- bis sechsmal die Woche, aber nicht, weil ich muss. Ich will mich wohlfühlen und dabei Spaß haben. Es ist angenehm, bei schlechtem Wetter auch mal sagen zu dürfen: Heute nicht.

Das hat sich komplett verschoben. Früher musste ich trainieren, auch wenn ich keine Lust hatte. Heute freue ich mich jeden Tag aufs Laufen. Tipps bekomme ich nach wie vor von meinem Trainer Jörg Müller. Er hat immer noch die Hoffnung, dass ich wieder einmal Vollgas gebe.

Timo Benitz (Mitte) bei seinem Sieg über 1500 Meter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2020 in Leipzig. | Bild: Jens Büttner

Was sagen Sie dazu? Schließlich waren sie lange einer der besten deutschen Mittelstreckenläufer.

Nicht dieses Jahr. Ich möchte schmerz-frei werden an der Achillessehne. Das nimmt peu à peu ab, ich will aber nichts überreizen. So etwas dauert einfach seine Zeit. Im Moment sieht es nach zwei Jahren aus.

Wie ist Ihre aktuelle Form?

Ich will nicht sagen, dass ich meinen zweiten Frühling habe, aber es macht sehr viel Spaß, auf eine andere Weise – und von meiner Ausdauer war ich dann doch sehr überrascht. Vorletzte Woche war ich in Südtirol, da hat mich mein Trainer angerufen, weil er mich für die Mannschaft brauchte.

In der Woche war ich 300 Kilometer langlaufen und kam dann zwei Tage später völlig kaputt in Weinstadt an und wurde Dritter über die Mittelstrecke bei den Baden-Württembergischen Crossmeisterschaften. Ich schaue gerade nicht auf die Zeiten und wusste nicht, wo ich stehe. Ich scheine aber ganz gut in Form zu sein.

Was ist mit den Olympischen Spielen 2024 in Paris?

Für meinen Trainer ist das ein sehr, sehr großes Ziel. Ich sehe es realistisch: Wenn ich nächstes Jahr topfit bin und es gut läuft, würde ich darüber nachdenken. Mein Ziel ist es, dieses Jahr bei den Deutschen Meisterschaften Ende Juni in Berlin an den Start zu gehen.

Vermutlich über 1500 Meter. Das ist meine Stadt, da habe ich studiert, ich verbinde schöne Erinnerungen wie das EM-Finale mit Berlin. Es ist immer eine große Motivation, im Olympiastadion zu laufen. Ich habe gerade aber vielmehr Lust auf kleinere Wettkämpfe, wie den Nikolauslauf am 3. April in Stockach.

Timo Benitz läuft 2018 in Nürnberg als Deutscher Meister über 1500 Meter ins Ziel. | Bild: Sven Hoppe

Wie bitte? Nikolaus im April?

(lacht) Ja, der Lauf findet normalerweise in der Adventszeit statt, wurde aber wegen Corona zweimal verschoben und ist jetzt Anfang April. Meine Eltern haben davon im SÜDKURIER gelesen und mir davon erzählt. Daraufhin habe ich mich direkt angemeldet. Ich finde es sehr schade, dass wohl erst sehr wenige Starter zugesagt haben.

Ich habe generell Angst, dass viele Jugendliche und Kinder dem Sport den Rücken kehren, weil sie in den vergangenen beiden Coronajahren nichts vermisst haben. Ich kann die Leute und die Kinder nur dazu animieren, laufen zu gehen. Unsere Region hat mit Richard Ringer und mir zwei gute Läufer hervorgebracht. Da schlummern sicher noch mehr Talente.

Stockach Nikoläuse rennen in den Frühling: Nikolauslauf findet dieses Jahr im April statt Das könnte Sie auch interessieren

Mit welchen Gefühlen kommen Sie in Ihre Heimat?

Ich freue mich riesig, hier zu laufen. Das ist eine echte Herzensangelegenheit für mich. Bei der TG Stockach habe ich meine Karriere gestartet. Ich komme aus dem Kreis Konstanz, mein Zuhause wird immer der Bodensee sein. An all den anderen Orten wohne ich nur.