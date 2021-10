Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC Waldkirch (Samstag, 15.30 Uhr, Geberit-Arena). – Die erste, deutlich ausgefallene Saisonniederlage in Offenburg (0:4) ist für Trainer Adnan Sijaric kein Anlass, „die Flinte ins Korn zu werfen“. Er verweist auf die Tatsache, dass seine Elf auf heimischem Rasen seit zwei Jahren nicht zu bezwingen war. Wenn es gegen die um einen Rang besser gestellten, auf Platz fünf stehenden Waldkircher geht, soll wieder mehr Betrieb gemacht werden. „Da muss ein Dreier her, damit wir weiter vorne mitspielen können“, sagt Robert Hermanutz, der Sportliche Leiter des SC Pfullendorf. Er will Druck, Gier und Galligkeit von der Mannschaft sehen. Doch Sijaric weiß, dass die Aufgabe gegen einen ausgeglichen besetzten Gegner nicht leicht zu stemmen ist, zumal in deren Reihen mit Sandro Rautenberg ein echter Torjäger steht, der in 59 Verbandsligapartien 38 Tore erzielt hat.

Einem anderen Konfliktthema misst Sijaric weniger Bedeutung bei: Dem Theater einiger aufgebrachter Sportclub-Anhänger, die in Offenburg seinen Rücktritt forderten. „Das amüsiert mich eher. Ärgerlich ist, dass es aus einer bestimmten Vereinsecke kommt“. Es sei unter seiner Ägide die zweite Niederlage in 20 Spielen gewesen und deshalb für ihn sportlich völlig irrelevant. „Wir haben eine Mannschaft zu führen und konzentrieren uns auf das Wesentliche“. Das Spiel in Offenburg hätte aus seiner Sicht einen „Qualitätsunterschied“ dargestellt. „Gegen einen solchen Gegner musst du in Bestbesetzung spielen“, betonte Sijaric. Die aber habe ihm durch personelle Ausfälle nicht zur Verfügung gestanden. Sein Abwehrmann Amadou Marena sitzt noch eine dreiwöchige Rotsperre ab.

Jetzt setzt er darauf, dass sein wieder ins Training eingestiegener Sturmtank Silvio Battaglia verfügbar ist. Auch beim zweikampfstarken, wegen einer Bänderverletzung gehandicapten Jan Konrad bestünde die Hoffnung seines Einsatzes im zentralen defensiven Mittelfeld, wogegen Luca Gruler weiterhin ausfällt. Mittlerweile trainiert auch die in der Kreisliga A spielende U-21 mit dem Verbandsligateam mit. Dort trat Trainer Bahadir Livgökmen wegen „Unstimmigkeiten“ zurück. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden worden. (jüw)

FC Radolfzell – FC Denzlingen (Samstag, 14 Uhr). – Der hochverdiente 1:0-Sieg gegen den FC Auggen macht dem FC 03 Radolfzell Mut für die nächsten Begegnungen. Hier wurde deutlich, dass das Team mit Gegnern, die mitspielen, besser zurechtkommt als gegen Mannschaften, die sich nur auf die Defensive konzentrieren und auf Konter hoffen. Positiv war auch, dass einige verletzte Spieler wieder zurückgekommen sind, wie Moritz Hlavacek, der erstmals wieder eingewechselt wurde und dem Spiel gutgetan hat. Zuletzt lief es recht ordentlich für den FCR – sieben Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag, mit zwölf Punkten stehen die Mettnauer auf Platz acht in der Verbandsligatabelle.

Nach neun gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto des FC Denzlingen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Mit 18 geschossenen Toren gehört der Gast offensiv zur Crème de la Crème der Verbandsliga. Die Mannschaft von Coach Milorad Pilipovic ist auf einem guten Kurs und holte aus den letzten fünf Matches neun Punkte. Zu beachten bei den Gästen ist sicher Tim Lettgen, der mit fünf Saisontreffern zur Spitzengruppe der Torjägerliste gehört. Weiter verfügen die Gäste über Spieler, die schon lange in der Verbandsliga am Start sind oder auch schon höher gespielt haben, wie zum Beispiel Erdem Bayram, Dominik Frassica, Elias Reinhardt und Michael Respondek. Star der Mannschaft aus Denzlingen ist aber der Trainer. Milorad Pilipovic, der als Spieler in der Bundesliga spielte und auch schon höherklassig als Trainer im Einsatz war, hat in dieser Saison aus Denzlingen eine Mannschaft geformt, die sicherlich um die Meisterschaft mitspielen kann. Doch der FC 03 Radolfzell ist an einem guten Tag in der Lage, jeden Gegner zu schlagen – wie der Sieg in Auggen gezeigt hat. (km)