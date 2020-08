Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – SC Pfullendorf 2:5 (2:1) – Zufrieden konnte der Pfullendorfer Trainer, Adnan Sijaric, am Ende der Verbandsliga-Partie gegen den FC Denzlingen sein. „Wir waren in der ersten Halbzeit extrem passiv. Wir haben uns danach aber sehr präsent gezeigt, alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen und unsere Chancen gnadenlos genutzt“, so sein Fazit.

Dabei besaß der SCP in einer auf gutem Niveau stehenden Partie die erste dicke Torchance durch Angreifer Samuel Peter (7.), die der Denzlinger Tormann per Reflex vereitelte. Erfolgreicher waren die Breisgauer mit einem schön herausgespielten Angriff über die rechte Seite. Göpperts Vorlage münzte Bayram zur Führung (16.) um.

Pfullendorf antwortete schnell

Doch der SCP hatte die richtige Antwort prompt parat: Luca Gruler traf nach Peters durchgestecktem Pass zum 1:1 ins lange Eck (20.). Den nächsten Nackenschlag kassierten die Gäste nach leichtsinnigem Ballverlust noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Vrazalica erhöhte per Lupfer über SCP-Torwart Sebastian Willibald hinweg zum bis dahin gerechten 2:1-Pausenstand.

Mit Offensivkraft aus der Halbzeit

Wie verwandelt kamen die Pfullendorfer durch einige Umstellungen aus der Kabine, setzten in der Offensive die entscheidenden Akzente. Der eingewechselte Michael Beck egalisierte per Kopf zum 2:2 (65.). Kurz darauf jagte Mittelfeld-Strippenzieher Bartosz Broniszewski das Leder aus 25 Metern zur erstmaligen Führung in die Maschen. Danach gab es kein Halten mehr. Heiko Behr, von der Abwehr in die Offensive beordert, traf zum 4:2. Den Schlusspunkt setzten die Youngster Leon Notz und der erst 17-jährige Andres Hermanutz im Duett zum 5:2.

SC Pfullendorf: Willibald, Zimmermann, Behr (89. Notz), Karacan, Menger (46. Neumaier), Gruler, Broniszewski, Sautter, Waldraff, Peter (89. Hermanutz), Bun Ceesay (60. Neumaier).

Tore: 1:0 (16.) Bayram, 1:1 (20.) Gruler, 2:1 Vrazalica (45.+2), 2:2 Beck (65.), 2:3 (67.) Broniszewski, 2:4 (82.) Behr, 2:5 Hermanutz (92.).

Schiedsrichter: Bartler (Brigachtal).

Zuscher: 150.