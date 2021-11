von unserer Sportredaktion

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SC Durbachtal 3:1 (1:0). – Schwer verdauliche Kost servierte der SC Pfullendorf seinem Publikum, bis die auswärtsschwachen Durbachtaler in der quälenden Schlussphase „heruntergewürgt“ waren.

„Wir machen uns das Leben immer selber schwer“, stöhnte SCP-Trainer Adnan Sijaric nach der Partie. Dabei hatte seine Elf die Partie mit einem Paukenschlag eröffnet. Samuel Peter setzte sich über rechts durch, seine Hereingabe nahm Amadou Marena ab und traf aus 18 Metern fulminant ins Netz (2. Minute). Der SCP setzte auch weiterhin offensive Akzente, die allerdings nach einer Viertelstunde wirkungslos verpufften.

Meyer gleicht aus

Der eingeschaltete Verwaltungsmodus machte die Gäste munter, die fortan die etwas bessere Spielanlage zeigten. Erst nach dem Seitenwechsel forcierten die Hausherren ihren Angriffsdruck. Samuel Peter fehlte jedoch in zwei aussichtsreichen Szenen das Abschlussglück. Die Ortenauer begnügten sich dagegen mit einem Konterschlag, um durch Timo Meyer auszugleichen.

Um ein Haar hätte Lucas Raabe für die Gäste sogar das zweite Tor nachlegen können. Am hektischen Ende aber wendete sich das Blatt zugunsten des SCP. Silvio Battaglia stand wieder goldrichtig, um ein Zuspiel von Stefan Zimmermann über die Torlinie zu drücken – das umjubelte 2:1. In der Nachspielzeit machte Joshua Menger dann alles klar. (jüw)

SCP: Willibald – Waldraff, Zimmermann, Broniszewski, Marena – Konrad, Simunovic (78. Menger) – Peter, Behr, Gruler (63. Neumaier) – Battaglia (90.+1 Bekjiri). – Tore: 1:0 (2.) Marena, 1:1 (63.) Meyer, 2:1 (88.) Battaglia, 3:1 (90. +3) Menger – SR: Mourad (Freiburg) – Z: 210.

Radolfzell kann Chancen nicht nutzen

FC 03 Radolfzell – FC Waldkirch 1:2 (1:1). – Trotz einer guten ersten Halbzeit konnte der FC Radolfzell seine Chancen nicht nutzen und blieb damit gegen Waldkirch ohne Punkte. In der 15. Minute kam ein Pass von Wehrle in die Mitte vor das Tor der Gäste, doch kein Radolfzeller kam an den Ball. In der 16. Minute wieder Wehrle, doch sein Schuss ging knapp drüber. Nur eine Minute später machten es die Gäste besser: Nach einem Fehler in der FCR-Abwehr fand ein Pass in der Mitte Rautenberg, der Torwart Bisinger keine Chance ließ – 0:1.

Gäste gehen in Führung

In der 21. Minute brachte Bell den Ball von außen vor das Gästetor, doch Waldkirch konnte gleich viermal den Ball klären. Eine Minute später dann der Erfolg: Zimmermann kam 20 Meter vor dem Tor an den Ball und traf in die rechte untere Torecke zum Ausgleich. Radolfzell hatte in der Folge eine Möglichkeit nach der andern, brachte den Ball aber nicht über die Linie.

Nach der Pause zeigte sich den Zuschauern eine ganz andere Partie. Die Gäste machten mehr Druck und gingen in der 50. Minute durch Timo Müller in Führung.

Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe ohne zwingende Tormöglichkeiten. Erst in den letzten zehn Minuten, als der FCR auf den Ausgleich drängte, gab es nochmal Möglichkeiten. So in der 81. Minute, als Gästekeeper Lindl den Ball gerade noch klären konnte. Auf beiden Seiten wollteaber in der Folge kein Tor mehr fallen und so blieb es beim Sieg der Gäste. (km)

FC Radolfzell: Bisinger, Swiderski, Zimmermann, Stricker (67. Min. Wäschle), Wehrle, Bell, Huber, Scharr (61. Min. Graf), Beha, Hlavacek (61. Min. Gutacker), Krieg. – Tore: 0:1 (17.) Rautenberg, 1:1 (22.) Zimmermann, 1:2 (50.) T. Müller. – SR: Niggemeier (Villingen). – Z: 210.