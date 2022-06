Aufstiegsspiel zur Landesliga: SV Geisingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). – Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel fährt die Mannschaft des SC Konstanz-Wollmatingen um Trainer Adel Grimm zwar zuversichtlich zum SV Geisingen. Noch ist die angestrebte Rückkehr in die Landesliga, die geradezu ideal in den personellen Neuanfang in der SC-Vorstandschaft passen würde, allerdings nicht in trockenen Tüchern.

Adel Grimm ist natürlich dennoch zuversichtlich. „Wir wissen alle im Team, dass das Spiel in Geisingen sehr, sehr schwer werden wird“, sagt der SC-Trainer, „man merkt aber, dass die Jungs unfassbar heiß auf das Rückspiel sind. Als Coach muss ich da tatsächlich nicht mehr viel machen. Jeder freut sich auf das Spiel und wir wollen mit einem Sieg die Saison beenden und nächste Saison endlich wieder in der Landesliga spielen.“

Die jüngsten Auftritte seiner Elf in der Liga, wie etwa der finale und wichtige 7:2-Sieg beim FC Öhningen-Gaienhofen, aber auch das Hinspiel in der Aufstiegsrunde waren durchaus überzeugend. Daher kann Trainer Grimm auch ankündigen: „Ich denke nicht, dass wir irgendetwas ändern werden. Das wäre meiner Meinung nach auch nicht das richtige Signal an das Team. Wir sind super drauf, wollen kompakt stehen und kontrolliert nach vorne spielen.“

Der Konstanzer erwartet, dass die Gastgeber mit viel Druck beginnen werden, um mit einem frühen Tor wieder Hoffnung schöpfen zu können. Der Geisinger Trainer Stefan Pröhl kündigte schon nach der 0:2-Niederlage in Konstanz an: „Es ist noch alles offen, denn wir sind sehr heimstark. Wir werden auf jeden Fall alles probieren!“

Fanbus nach Geisingen Der SC Konstanz-Wollmatingen hat für das Rückspiel in Geisingen einen Fanbus organisiert. Abfahrt ist am Sonntag um 13 Uhr am Schwaketenparkplatz. Anmeldung per Mail an beck@sckw.de

Doch da nach dem früheren Europapokal-Modus die Auswärtstreffer doppelt zählen, geht es für die Konstanzer darum, den 2:0-Vorsprung, den sie nach Geisingen mitnehmen, zu halten und gegen einen offensiver agierenden Gegner den sich bietenden Raum eventuell für einen Treffer zu nutzen.

Dies würde dann bedeuten, dass der Bezirksliga-Vizemeister aus dem Schwarzwald gegen den Zweiten vom Bodensee vier Treffer erzielen müsste, um aufzusteigen.

Im Hinspiel war erkennbar, dass einige Geisinger Akteure bei den hohen Temperaturen relativ früh konditionelle Probleme erkennen ließen, während die Konstanzer der Hitze länger trotzen konnten. Auch eine Trumpfkarte, die die Gäste ausspielen könnten, wenn es in die entscheidende Spielphase geht.

In Sachen Personal kann Adel Grimm aus dem Vollen schöpfen, denn der SC-Trainer vermeldet: „Es sieht super aus, alle sind an Bord!“