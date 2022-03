SG Reichenau/R.-Waldsiedlung – TSV Aach-Linz (Samstag, 14.30 Uhr): „Die Reichenauer waren in der Vorrunde das beste Team, gegen das wir gespielt haben. Wir waren chancenlos beim 0:3 im Hinspiel. Die Mannschaft ist uns in den vergangenen Jahren nicht wirklich gelegen. Aber weil unsere Vorbereitung nicht so verkehrt war, wir keinen riesigen Corona-Ausbruch hatten, glaube ich an einen Sieg meiner Mannschaft.“ Tipp: 1:2.

SV Mühlhausen – SV Worblingen (Samstag, 14.30 Uhr): „Die Partie wird Mühlhausen gewinnen, wenn alles normal verläuft. Mühlhausen war in der Vorrunde sehr, sehr stark gegen uns. Und Worblingen ist doch schon ein wenig abgeschlagen.“ Tipp: 3:0.

FC Hilzingen – FC Anadolu Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr): „Beim FC Hilzingen hängt viel davon ab, ob Frank Stark spielen wird. Spielt er, der Mann für alles, ist der FCH stark. Ohne ihn ist er deutlich schwächer.“ Tipp: 3:1.

FC FW Salem – SV Bermatingen (Samstag, 127.45 Uhr): „Ich glaube nicht, dass der SV Bermatingen absteigen wird. Das Derby geht unentschieden aus.“ Tipp: 2:2.

SV Deggenhausertal – SC Markdorf (Sonntag, 14.30 Uhr): „Markdorf hat mit Josip Galic einen richtig guten Spieler verloren, und beim SV Deggenhausertal spielen zu müssen, ist nicht einfach. Das Derby endet unentschieden.“ Tipp: 1:1.

TSV Singen – Spfrde Owingen-Billafingen (Sonntag, 14.30 Uhr): „Jeder ging doch zu Beginn der Saison davon aus, dass der TSV Singen die Sportfreunde Owingen-Billafingen besiegen wird. Aber Owingen hat die Partie gewonnen. Weil ich aber glaube, dass der TSV Singen nicht noch Mal in den ersten vier Spielen patzen wird, gewinnen die Singener dieses Mal.“ Tipp: 4:1.

SC Konstanz-Wollmatingen – FC Steißlingen (Sonntag, 18.30 Uhr): „Es hat einige Veränderungen bei Konstanz-Wollmatingen gegeben und Steißlingen ist nicht so schlecht. Ich glaube nicht, dass die Steißlinger absteigen. Das wird eine enge Geschichte, in der sich am Ende aber wohl doch Konstanz-Wollmatingen durchsetzen wird.“ Tipp: 2:1.