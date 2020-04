Fußball: „Das tut uns sehr weh. Felix ist unser Kapitän und für uns ein ganz wichtiger Spieler, der immer vorangegangen ist“, erklärt SC-Pressesprecher Rudi Endres. „Ihn zu ersetzen, wird nicht einfach für uns. Wir wünschen ihm aber alles Gute und viel Erfolg in der Verbandsliga“, so Endres, der sich wenigstens über Kontinuität auf der Trainerbank freuen kann, da Michael Hoffmeister und Marius Nitsch auch in der kommenden Saison die Kommandos beim Hegauer Club geben werden.

Oliver Preiser, Präsident des FC 03 Radolfzell, freut sich über seinen Neuzugang: „Felix passt perfekt zu uns. Er soll helfen, mit seiner Größe unsere Viererkette auch körperlich zu stabilisieren. Wir setzen große Hoffnungen ihn ihn“, so Preiser.