Fußball vor 10 Stunden

Der FC Wahlwies bleibt ohne Punkt – und kassiert eine weitere herbe Pleite. Mit Videos!

Mit frischem Wind wollte der FC Wahlwies am vergangenen Wochenende in das Fußball-Jahr 2022 starten. Doch in der Kreisliga A (Staffel 2) verlor das Team zum Auftakt gegen den Hegauer FV II deutlich mit 1:9.